https://ria.ru/20210923/zhurnalist-1751521964.html
Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным
Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным - РИА Новости, 23.09.2021
Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным
Британский журналист и директор по связям с общественностью команды "Астон Мартин" Мэтт Бишоп прогулялся по Сочи в футболке с изображением нетрадиционной семьи. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:26
2021-09-23T19:26
2021-09-23T19:26
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Британский журналист приехал в Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил критикам
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Британский журналист и директор по связям с общественностью команды "Астон Мартин" Мэтт Бишоп прогулялся по Сочи в футболке с изображением нетрадиционной семьи. Соответствующую фотографию он разместил в твиттере."Гости, приезжающие в Россию, <…> могут помочь распространить здесь толерантность. Именно поэтому я сегодня приду в бар в этой майке", — написал он в комментарии к публикации.На одежде размещена фотография, где Бишоп стоит рядом со своим супругом.Журналист также заявил, что ответит любому, кто решит его оскорбить."Возьму пример с этой милой собачки", — добавил он, прикрепив видео с животным, несущим записку с нецензурной бранью.Мероприятие, на которое приехал Бишоп — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формулы-1 — Гран-при России. Гонка состоится на трассе "Сочи Автодром" 26 сентября.
https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html
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в мире, спорт, сочи, великобритания, формула-1 - гран-при россии, россия
Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным
Британский журналист Бишоп продемонстрировал в Сочи ЛГБТ-футболку и осудил недовольных