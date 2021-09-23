https://ria.ru/20210923/zhurnalist-1751521964.html

Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным

Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным - РИА Новости, 23.09.2021

Британский журналист прошел по Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил недовольным

Британский журналист и директор по связям с общественностью команды "Астон Мартин" Мэтт Бишоп прогулялся по Сочи в футболке с изображением нетрадиционной семьи. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:26

2021-09-23T19:26

2021-09-23T19:26

в мире

спорт

сочи

великобритания

формула-1 - гран-при россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Британский журналист приехал в Сочи в ЛГБТ-футболке и пригрозил критикам

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733948993_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a37bff3d9940e43086958d680520f77b.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Британский журналист и директор по связям с общественностью команды "Астон Мартин" Мэтт Бишоп прогулялся по Сочи в футболке с изображением нетрадиционной семьи. Соответствующую фотографию он разместил в твиттере."Гости, приезжающие в Россию, <…> могут помочь распространить здесь толерантность. Именно поэтому я сегодня приду в бар в этой майке", — написал он в комментарии к публикации.На одежде размещена фотография, где Бишоп стоит рядом со своим супругом.Журналист также заявил, что ответит любому, кто решит его оскорбить."Возьму пример с этой милой собачки", — добавил он, прикрепив видео с животным, несущим записку с нецензурной бранью.Мероприятие, на которое приехал Бишоп — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формулы-1 — Гран-при России. Гонка состоится на трассе "Сочи Автодром" 26 сентября.

https://ria.ru/20210704/vkusvill-1739843451.html

https://ria.ru/20210808/transgenders-1744737199.html

сочи

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, спорт, сочи, великобритания, формула-1 - гран-при россии, россия