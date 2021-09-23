Зеленский назвал количество жертв конфликта в Донбассе
Зеленский: жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тысяч человек
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тысяч человек.
"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине - это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей. И еще больше раненых. И еще больше людей без крова. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", - сказал Зеленский в ходе выступления на ГА ООН. Трансляция велась в Facebook его администрации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.