Зеленский назвал количество жертв конфликта в Донбассе

"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине - это более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Представьте: полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой - ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей. И еще больше раненых. И еще больше людей без крова. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", - сказал Зеленский в ходе выступления на ГА ООН. Трансляция велась в Facebook его администрации.