https://ria.ru/20210923/zayavki-1751520339.html

Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно

Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно - РИА Новости, 23.09.2021

Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно

"Агроэкспрессы", которые доставляют российские продукты питания на экспорт прямыми ускоренными контейнерными поездами, станут "цифровыми" - желающие смогут... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:18

2021-09-23T19:18

2021-09-23T19:18

технологии

ржд логистика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Агроэкспрессы", которые доставляют российские продукты питания на экспорт прямыми ускоренными контейнерными поездами, станут "цифровыми" - желающие смогут подавать заявки на перевозки дистанционно, заявил директор по управлению цифровыми каналами информационной системы Российского экспортного центра (РЭЦ) "Одно окно" Иван Высотенко на Второй международной конференции "Freight & Shipping Digital 2021"."В следующем году "Агроэкспресс", специализированный сервис по доставке российских продуктов питания с помощью прямых ускоренных контейнерных поездов, который был создан Российским экспортным центром совместно с АО "РЖД Логистика", трансформируется "в цифру" на платформе "Мой экспорт", — рассказал представителям транспортного сообщества Высотенко.По его словам, будущий цифровой сервис обеспечит клиентам "Агроэкспресса" возможность дистанционной подачи заявки на международную перевозку товаров и ее согласование оператором.Также у пользователей появится возможность заключения договора перевозки в электронной форме, выставления счета и подтверждения факта оплаты, прослеживаемости подвижного состава и груза и предоставления закрывающих документов для подтверждения факта перевозки и последующего получения мер господдержки, добавил он.

https://ria.ru/20210902/standart-1748377650.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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