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Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно
Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно - РИА Новости, 23.09.2021
Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно
"Агроэкспрессы", которые доставляют российские продукты питания на экспорт прямыми ускоренными контейнерными поездами, станут "цифровыми" - желающие смогут... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:18
2021-09-23T19:18
технологии
ржд логистика
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Агроэкспрессы", которые доставляют российские продукты питания на экспорт прямыми ускоренными контейнерными поездами, станут "цифровыми" - желающие смогут подавать заявки на перевозки дистанционно, заявил директор по управлению цифровыми каналами информационной системы Российского экспортного центра (РЭЦ) "Одно окно" Иван Высотенко на Второй международной конференции "Freight &amp; Shipping Digital 2021"."В следующем году "Агроэкспресс", специализированный сервис по доставке российских продуктов питания с помощью прямых ускоренных контейнерных поездов, который был создан Российским экспортным центром совместно с АО "РЖД Логистика", трансформируется "в цифру" на платформе "Мой экспорт", — рассказал представителям транспортного сообщества Высотенко.По его словам, будущий цифровой сервис обеспечит клиентам "Агроэкспресса" возможность дистанционной подачи заявки на международную перевозку товаров и ее согласование оператором.Также у пользователей появится возможность заключения договора перевозки в электронной форме, выставления счета и подтверждения факта оплаты, прослеживаемости подвижного состава и груза и предоставления закрывающих документов для подтверждения факта перевозки и последующего получения мер господдержки, добавил он.
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технологии, ржд логистика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
19:18 23.09.2021
 

Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Агроэкспрессы", которые доставляют российские продукты питания на экспорт прямыми ускоренными контейнерными поездами, станут "цифровыми" - желающие смогут подавать заявки на перевозки дистанционно, заявил директор по управлению цифровыми каналами информационной системы Российского экспортного центра (РЭЦ) "Одно окно" Иван Высотенко на Второй международной конференции "Freight & Shipping Digital 2021".
"В следующем году "Агроэкспресс", специализированный сервис по доставке российских продуктов питания с помощью прямых ускоренных контейнерных поездов, который был создан Российским экспортным центром совместно с АО "РЖД Логистика", трансформируется "в цифру" на платформе "Мой экспорт", — рассказал представителям транспортного сообщества Высотенко.
По его словам, будущий цифровой сервис обеспечит клиентам "Агроэкспресса" возможность дистанционной подачи заявки на международную перевозку товаров и ее согласование оператором.
Также у пользователей появится возможность заключения договора перевозки в электронной форме, выставления счета и подтверждения факта оплаты, прослеживаемости подвижного состава и груза и предоставления закрывающих документов для подтверждения факта перевозки и последующего получения мер господдержки, добавил он.
"Также сервис позволит заинтересованному экспортеру получить информацию о всех действующих маршрутах "Агроэкспресса", транспортном оборудовании, которое используется при перевозке, и базовых ставках на транспортировку", — подчеркнул директор по управлению цифровыми каналами информационной системы "Одно окно".
Вице-президент АО Российский экспортный центр Максим Кобин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 15:32
РЭЦ: экспортный стандарт 2.0 заработает во всех регионах России к 2024 году
 
ТехнологииРЖД ЛогистикаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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