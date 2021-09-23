Экспортеры могут подавать заявки на поставки "Агроэкспрессами" дистанционно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Агроэкспрессы", которые доставляют российские продукты питания на экспорт прямыми ускоренными контейнерными поездами, станут "цифровыми" - желающие смогут подавать заявки на перевозки дистанционно, заявил директор по управлению цифровыми каналами информационной системы Российского экспортного центра (РЭЦ) "Одно окно" Иван Высотенко на Второй международной конференции "Freight & Shipping Digital 2021".
"В следующем году "Агроэкспресс", специализированный сервис по доставке российских продуктов питания с помощью прямых ускоренных контейнерных поездов, который был создан Российским экспортным центром совместно с АО "РЖД Логистика", трансформируется "в цифру" на платформе "Мой экспорт", — рассказал представителям транспортного сообщества Высотенко.
По его словам, будущий цифровой сервис обеспечит клиентам "Агроэкспресса" возможность дистанционной подачи заявки на международную перевозку товаров и ее согласование оператором.
Также у пользователей появится возможность заключения договора перевозки в электронной форме, выставления счета и подтверждения факта оплаты, прослеживаемости подвижного состава и груза и предоставления закрывающих документов для подтверждения факта перевозки и последующего получения мер господдержки, добавил он.
"Также сервис позволит заинтересованному экспортеру получить информацию о всех действующих маршрутах "Агроэкспресса", транспортном оборудовании, которое используется при перевозке, и базовых ставках на транспортировку", — подчеркнул директор по управлению цифровыми каналами информационной системы "Одно окно".