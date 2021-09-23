https://ria.ru/20210923/zapret-1751455770.html

Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты - РИА Новости, 23.09.2021

Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:03

2021-09-23T14:03

2021-09-23T14:03

в мире

украина

молдавия

винницкая область

георгиевская ленточка

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба украинской государственной пограничной службы."Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который следовал на автомобиле из Украины через пункт пропуска "Могилев Подольский", запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля… За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.Последний раз проблемы из-за георгиевской ленточки на границе с Украиной были в декабре 2020 года. Как сообщили тогда в Госпогранслужбе, украинские пограничники не пустили в страну гражданку РФ и гражданина Германии, у которого на рюкзаке была привязана георгиевская ленточка. Кроме того, в октябре 2019 года пресс-служба Могилев-Подольского погранотряда сообщила о запрете въезда на Украину гражданину Молдавии, в машине которого увидели георгиевскую ленточку.Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы.

https://ria.ru/20210509/lenta-1731582575.html

https://ria.ru/20210509/draka-1731565504.html

украина

молдавия

винницкая область

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в мире, украина, молдавия, винницкая область, георгиевская ленточка