https://ria.ru/20210923/zapret-1751455770.html
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты - РИА Новости, 23.09.2021
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:03
2021-09-23T14:03
2021-09-23T14:03
в мире
украина
молдавия
винницкая область
георгиевская ленточка
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба украинской государственной пограничной службы."Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который следовал на автомобиле из Украины через пункт пропуска "Могилев Подольский", запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля… За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.Последний раз проблемы из-за георгиевской ленточки на границе с Украиной были в декабре 2020 года. Как сообщили тогда в Госпогранслужбе, украинские пограничники не пустили в страну гражданку РФ и гражданина Германии, у которого на рюкзаке была привязана георгиевская ленточка. Кроме того, в октябре 2019 года пресс-служба Могилев-Подольского погранотряда сообщила о запрете въезда на Украину гражданину Молдавии, в машине которого увидели георгиевскую ленточку.Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы.
https://ria.ru/20210509/lenta-1731582575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, винницкая область, георгиевская ленточка
Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Гражданину Молдавии запретили на три года въезд на Украину из-за георгиевской ленты
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.
Гражданину Молдавии
запретили въезд на Украину
сроком на три года из-за георгиевской ленты на передней панели автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
"Вчера в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдавии, который следовал на автомобиле из Украины через пункт пропуска "Могилев Подольский", запрещенную символику - георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля… За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Последний раз проблемы из-за георгиевской ленточки на границе с Украиной были в декабре 2020 года. Как сообщили тогда в Госпогранслужбе, украинские пограничники не пустили в страну гражданку РФ и гражданина Германии, у которого на рюкзаке была привязана георгиевская ленточка. Кроме того, в октябре 2019 года пресс-служба Могилев-Подольского погранотряда сообщила о запрете въезда на Украину гражданину Молдавии, в машине которого увидели георгиевскую ленточку.
Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России
, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы.