https://ria.ru/20210923/zapakh-1751527479.html
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах - РИА Новости, 23.09.2021
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:03
2021-09-23T20:03
2021-09-23T20:10
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду экипаж сообщил о запахе в российском модуле "Звезда", появившемся при работе системы.Согласно переговорам, в четверг Дубров осмотрел систему и снял компрессор, отметив, что никаких повреждений нет. При этом он нашел место с небольшим загрязнением типа клея и примятое резиновое уплотнение.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210923/luna-1751460781.html
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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
20:03 23.09.2021 (обновлено: 20:10 23.09.2021)
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
Космонавт Дубров осмотрел систему модуля, где экипаж МКС чувствовал странный запах