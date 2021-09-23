https://ria.ru/20210923/zapakh-1751527479.html

На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах

На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах - РИА Новости, 23.09.2021

На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах

Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:03

2021-09-23T20:03

2021-09-23T20:10

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

петр дубров

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду экипаж сообщил о запахе в российском модуле "Звезда", появившемся при работе системы.Согласно переговорам, в четверг Дубров осмотрел систему и снял компрессор, отметив, что никаких повреждений нет. При этом он нашел место с небольшим загрязнением типа клея и примятое резиновое уплотнение.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210923/luna-1751460781.html

россия

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наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров