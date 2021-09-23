Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/zapakh-1751527479.html
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах - РИА Новости, 23.09.2021
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах
Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:03
2021-09-23T20:10
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_4:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_3a045179a1dab1a47f24db1e128b6043.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.В среду экипаж сообщил о запахе в российском модуле "Звезда", появившемся при работе системы.Согласно переговорам, в четверг Дубров осмотрел систему и снял компрессор, отметив, что никаких повреждений нет. При этом он нашел место с небольшим загрязнением типа клея и примятое резиновое уплотнение.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210923/luna-1751460781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590042993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd68ea096beb492ce0530b52e8f91f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
20:03 23.09.2021 (обновлено: 20:10 23.09.2021)
 
На МКС осмотрели модуль, где экипаж чувствовал странный запах

Космонавт Дубров осмотрел систему модуля, где экипаж МКС чувствовал странный запах

© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на МКС осмотрел систему кондиционирования воздуха, в районе которой экипаж чувствовал странный запах, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
В среду экипаж сообщил о запахе в российском модуле "Звезда", появившемся при работе системы.
Согласно переговорам, в четверг Дубров осмотрел систему и снял компрессор, отметив, что никаких повреждений нет. При этом он нашел место с небольшим загрязнением типа клея и примятое резиновое уплотнение.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 14:32
Россия начала подготовку к высадке человека на Луну
 
НАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияПетр Дубров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния