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В Ленинградской области супругов заподозрили в покушении на убийство дочери
В Ленинградской области супругов заподозрили в покушении на убийство дочери - РИА Новости, 23.09.2021
В Ленинградской области супругов заподозрили в покушении на убийство дочери
Родители госпитализированной с травмами девочки 2021 года рождения задержаны в Ленинградской области по подозрению в покушении на ее убийство, сообщает... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:49
2021-09-23T12:49
2021-09-23T12:49
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Родители госпитализированной с травмами девочки 2021 года рождения задержаны в Ленинградской области по подозрению в покушении на ее убийство, сообщает пресс-служба областного управления СК."В ночь с 21 на 22 сентября в Гатчинскую больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными телесными повреждениями поступила малолетняя девочка 2021 года рождения. В совершении данного преступления подозреваются родители ребенка", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)."В настоящее время мужчина 1998 года рождения и женщина 1992 года рождения задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения", - уточняет пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20210903/detsad-1748502893.html
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ленинградской области супругов заподозрили в покушении на убийство дочери
СК задержал в Ленинградской области родителей по подозрению в покушении на убийство дочери