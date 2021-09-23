https://ria.ru/20210923/yogurt-1751388583.html

Диетолог рассказал, как правильно выбрать йогурт

Диетолог рассказал, как правильно выбрать йогурт - РИА Новости, 23.09.2021

Диетолог рассказал, как правильно выбрать йогурт

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik, на что нужно обратить внимание при покупке йогурта. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:15

2021-09-23T02:15

2021-09-23T02:15

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питание

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здоровье

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михаил гинзбург

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik, на что нужно обратить внимание при покупке йогурта.Прежде всего стоит убедиться, что продукт не содержит чрезмерного количества лактозы, отметил он.По его словам, "сахаросодержащие" йогурты так же вредны, как другие сладкие напитки."В йогурте полезно все, если это не сахар: бифидобактерии, кальций, удобный для переваривания белок", — отметил Гинзбург.Зато жирность молочного продукта не является таким важным показателем, как принято считать, продолжил он. Не нужно стремиться включать в свой рацион только обезжиренные йогурты, уверен врач.Чем меньше в йогурте жиров, тем меньше в нем и белков."С белками в йогурте очень просто: если дополнительно не добавлять белок, то его содержание будет 2,5-3 процента в зависимости жирности", — уточнил диетолог.Термостатный йогурт, то есть заквашенный в той же таре, в которой он продается, не обладает какими-то особыми преимуществами, отметил Гинзбург."У него приятнее органолептика, сохраняется структура сгустка, но в остальном дополнительной диетологической пользы у термостатного йогурта нет", — сказал он.Диетолог порекомендовал также выбирать йогурты, содержащие орехи, злаки и ягоды. Полезно заливать йогуртом мюсли или овсянку, не требующую варки, заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20210916/kholesterin-1750427029.html

https://rsport.ria.ru/20210916/dieta-1750407462.html

https://ria.ru/20210714/kefir-1741168483.html

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общество, питание, еда, здоровье, россия, михаил гинзбург