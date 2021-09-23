https://ria.ru/20210923/yaroslavl-1751531084.html
В Ярославской области экономию от госзакупок направят на медоборудование
В Ярославской области экономию от госзакупок направят на медоборудование - РИА Новости, 23.09.2021
В Ярославской области экономию от госзакупок направят на медоборудование
Средства, сэкономленные на госзакупках в Ярославской области, по поручению губернатора Дмитрия Миронова направят на закупку дополнительного оборудования для... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:38
2021-09-23T20:38
2021-09-23T20:38
ярославская область
общество
ярославль
рыбинск
ярославская область
дмитрий миронов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Средства, сэкономленные на госзакупках в Ярославской области, по поручению губернатора Дмитрия Миронова направят на закупку дополнительного оборудования для сосудистых центров региона, сообщает областное правительство.Оснащение медицинским оборудованием ярославских сосудистых центров и первичных сосудистых отделений проходит в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" под контролем губернатора Дмитрия Миронова. В этом году будут оснащены четыре медицинские организации области."Благодаря средствам, оставшимся после проведения первого этапа закупочных процедур, перечень приобретаемой аппаратуры расширен с 6 до 9 единиц. Поставка оборудования планируется на ноябрь-декабрь 2021 года", - говорится в сообщении.По словам директора департамента здравоохранения и фармации региона Василия Тубашова, здоровье сердечно-сосудистой системы – залог долгой и качественной жизни, чтобы сохранить его и не потерять с годами, нужно вовремя обращаться к специалистам, проходить диагностику."Для этого на базе областной больницы был создан региональный сосудистый центр, техническую базу которого мы ежегодно пополняем. В этом году в рамках нацпроекта по поручению губернатора Дмитрия Миронова для центра будет закуплен современный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса. Также обновляется аппаратура и в сосудистых отделениях больниц", - цитирует Тубашова пресс-служба областного правительства.Главврач областной клинической больницы Александр Корнилов отметил, что основным приобретением этого года в рамках регионального проекта станет компьютерный рентгеновский томограф. Контракт на его закупку заключен в июне. Кроме этого, на сэкономленные на закупках средства будет приобретен аппарат для искусственной вентиляции легких.Оборудование сверх первоначально запланированного перечня поступит и в первичное сосудистое отделение больницы №2 Ярославля. Для лечебного учреждения будут дополнительно закуплены две функциональные кровати. Также аппараты ИВЛ поступят в сосудистые отделения городской больницы №1 Рыбинска и Угличской центральной районной больницы.
https://ria.ru/20210923/turizm-1751459444.html
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общество, ярославль, рыбинск, ярославская область, дмитрий миронов
В Ярославской области экономию от госзакупок направят на медоборудование
Губернатор Ярославской области Миронов: экономию от госзакупок направят на медоборудование
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости.
Средства, сэкономленные на госзакупках в Ярославской области
, по поручению губернатора Дмитрия Миронова направят на закупку дополнительного оборудования для сосудистых центров региона, сообщает областное правительство.
Оснащение медицинским оборудованием ярославских сосудистых центров и первичных сосудистых отделений проходит в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" под контролем губернатора Дмитрия Миронова. В этом году будут оснащены четыре медицинские организации области.
"Благодаря средствам, оставшимся после проведения первого этапа закупочных процедур, перечень приобретаемой аппаратуры расширен с 6 до 9 единиц. Поставка оборудования планируется на ноябрь-декабрь 2021 года", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента здравоохранения и фармации региона Василия Тубашова, здоровье сердечно-сосудистой системы – залог долгой и качественной жизни, чтобы сохранить его и не потерять с годами, нужно вовремя обращаться к специалистам, проходить диагностику.
"Для этого на базе областной больницы был создан региональный сосудистый центр, техническую базу которого мы ежегодно пополняем. В этом году в рамках нацпроекта по поручению губернатора Дмитрия Миронова для центра будет закуплен современный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса. Также обновляется аппаратура и в сосудистых отделениях больниц", - цитирует Тубашова пресс-служба областного правительства.
Главврач областной клинической больницы Александр Корнилов
отметил, что основным приобретением этого года в рамках регионального проекта станет компьютерный рентгеновский томограф. Контракт на его закупку заключен в июне. Кроме этого, на сэкономленные на закупках средства будет приобретен аппарат для искусственной вентиляции легких.
Оборудование сверх первоначально запланированного перечня поступит и в первичное сосудистое отделение больницы №2 Ярославля
. Для лечебного учреждения будут дополнительно закуплены две функциональные кровати. Также аппараты ИВЛ поступят в сосудистые отделения городской больницы №1 Рыбинска
и Угличской центральной районной больницы.