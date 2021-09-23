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Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице
Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 23.09.2021
Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице
Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T00:42
2021-09-23T10:11
в мире
прага
чехия
главное разведывательное управление рф
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ПРАГА, 23 сен — РИА Новости. Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.Представители следствия и прокуратуры, ведущие это расследование, продолжают придерживаться версии об участии сотрудников российской спецслужбы ГРУ в организации взрывов во Врбетице."Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки (ГРУ). Все еще проводится крупномасштабное расследование, цель которого — составить карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний", — сказал Малуш.По его словам, следователи также собирают доказательства, которые должны прояснить мотивы совершения обоих взрывов.В свою очередь, пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на высокопоставленный источник, ознакомленный с расследованием, сообщило, что Россия отказала в юридической помощи по этому делу.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства страны. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
https://ria.ru/20210717/vrbetitse-1741696896.html
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в мире, прага, чехия, главное разведывательное управление рф, россия
00:42 23.09.2021 (обновлено: 10:11 23.09.2021)
 
Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице

Чехия направила России просьбу о правовой поддержке по расследованию взрывов во Врбетице

© Фото : Policie ČRМесто взрыва в чешском Врбетице
Место взрыва в чешском Врбетице - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Policie ČR
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ПРАГА, 23 сен — РИА Новости. Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.

"Сейчас мы постепенно получаем и анализируем те результаты правовой поддержки, которые уже получили, и ожидаем следующие. Естественно, просьба о правовой поддержке была направлена и в Россию", — сказал Малуш.

Представители следствия и прокуратуры, ведущие это расследование, продолжают придерживаться версии об участии сотрудников российской спецслужбы ГРУ в организации взрывов во Врбетице.
"Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки (ГРУ). Все еще проводится крупномасштабное расследование, цель которого — составить карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний", — сказал Малуш.
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По его словам, следователи также собирают доказательства, которые должны прояснить мотивы совершения обоих взрывов.
"На данный момент краевая прокуратура Брно не в состоянии оценить, как долго будет продолжаться расследование этого уголовного дела и каким образом оно будет завершено", — отметил Малуш.
В свою очередь, пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на высокопоставленный источник, ознакомленный с расследованием, сообщило, что Россия отказала в юридической помощи по этому делу.
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства страны. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
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