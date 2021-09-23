https://ria.ru/20210923/vzryvy-1751390281.html

Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице

Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице - РИА Новости, 23.09.2021

Чехия попросила Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице

Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T00:42

2021-09-23T00:42

2021-09-23T10:11

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ПРАГА, 23 сен — РИА Новости. Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена также и в Россию, сообщил в заявлении для СМИ надзирающий прокурор Мартин Малуш.Представители следствия и прокуратуры, ведущие это расследование, продолжают придерживаться версии об участии сотрудников российской спецслужбы ГРУ в организации взрывов во Врбетице."Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещенным на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки (ГРУ). Все еще проводится крупномасштабное расследование, цель которого — составить карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний", — сказал Малуш.По его словам, следователи также собирают доказательства, которые должны прояснить мотивы совершения обоих взрывов.В свою очередь, пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на высокопоставленный источник, ознакомленный с расследованием, сообщило, что Россия отказала в юридической помощи по этому делу.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства страны. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.

https://ria.ru/20210717/vrbetitse-1741696896.html

https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749885655.html

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в мире, прага, чехия, главное разведывательное управление рф, россия