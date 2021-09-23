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В Приамурье более 112 миллионов рублей направят на выплаты медикам

В Приамурье более 112 миллионов рублей направят на выплаты медикам - РИА Новости, 23.09.2021

В Приамурье более 112 миллионов рублей направят на выплаты медикам

Более 112 миллионов рублей будет направлено в Амурской области на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:12

2021-09-23T09:12

2021-09-23T09:12

амурская область

общество

амурская область

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Более 112 миллионов рублей будет направлено в Амурской области на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов доложил об организации работы по вакцинации на совещании под руководством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой."С начала прививочной компании по 23 сентября общее количество поставленной вакцины гражданам составляет более 362 тысяч доз. В регионе имеется более 90 тысяч доз вакцины. Сейчас ежесуточно вакцинируется до 1000 человек. Иммунизация организована в том числе посредством мобильных бригад, в торговых центрах и местах массового посещения граждан, ведется работа с крупными организациями. За дополнительную нагрузку на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации, будет направлено более 112 миллионов рублей, из которых 56 миллионов рублей из федерального и 56 миллионов рублей из областного бюджетов", - цитирует правительство региона слова Орлова.Сейчас в Приамурье организовано 37 пунктов вакцинации, 95 прививочных бригад, 58 из которых мобильные. Все пункты вакцинации обеспечены морозильным оборудованием. Запись на вакцинацию проводится через портал госуслуг и "Регистратура 28", а также по телефонам горячей линии в поликлиниках."В ходе совещания была отмечена успешно проведенная в Амурской области исследовательская работа, касающаяся внебольничных пневмоний. Приамурье является пилотной территорией по данной программе. На основе исследований специалистов проводилась корректировка терапии пациентов с коронавирусом. В результате удалось добиться повышения эффективности лечения и сокращения сроков пребывания больных с ковид в стационаре", - добавляют власти.Положительную практику, наработанную в Приамурье, предложено распространить среди других регионов.

https://ria.ru/20210922/otoplenie-1751275543.html

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