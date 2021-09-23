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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Подмосковье

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Подмосковье - РИА Новости, 23.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Подмосковье

Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Московской области с 45,68% после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:56

2021-09-23T20:56

2021-09-23T20:56

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Московской области с 45,68% после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.Голоса за федеральные списки партий на выборах в Госдуму в Московской области распределились следующим образом: "Единая Россия" - 45,68%, КПРФ - 20,64%, ЛДПР - 7,47%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,18%, "Новые люди" - 5,16%, следует из представленных данных.На выборах Московской областной думы по единому округу "Единая Россия" набрала 45,15%, КПРФ - 19,47%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,16%, ЛДПР - 7,95%, "Новые люди" - 5,29%.Выборы в Госдуму, а также региональные и местные прошли 17-19 сентября. Итоги голосования на выборах в Госдуму ЦИК окончательно подведет в пятницу, 24 сентября.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

московская область (подмосковье)

россия

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политика, московская область (подмосковье), госдума рф, россия