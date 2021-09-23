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"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме

"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме - РИА Новости, 23.09.2021

"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме

Большинство мандатов в Мособлдуме по итогам выборов получает ЕР - 14, свидетельствуют данные Мособлизбиркома. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:40

2021-09-23T16:40

2021-09-23T16:40

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

лдпр

мособлдума

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большинство мандатов в Мособлдуме по итогам выборов получает ЕР - 14, свидетельствуют данные Мособлизбиркома.Политическая партия "Единая Россия " получает 14 мандатов, КПРФ - 6 , ЛДПР - 2, "Справедливая Россия- За правду"- 2, " Новые люди"- 1.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, лдпр, мособлдума