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"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме - РИА Новости, 23.09.2021
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме
Большинство мандатов в Мособлдуме по итогам выборов получает ЕР - 14, свидетельствуют данные Мособлизбиркома. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:40
2021-09-23T16:40
2021-09-23T16:40
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
лдпр
мособлдума
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Большинство мандатов в Мособлдуме по итогам выборов получает ЕР - 14, свидетельствуют данные Мособлизбиркома.Политическая партия "Единая Россия " получает 14 мандатов, КПРФ - 6 , ЛДПР - 2, "Справедливая Россия- За правду"- 2, " Новые люди"- 1.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, единая россия, госдума рф, лдпр, мособлдума
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме
"Единая Россия" получила 14 мандатов в Мособлдуме по итогам выборов