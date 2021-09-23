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Додон поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Додон поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021

Додон поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму

Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в письме председателю "Единой России", заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:43

2021-09-23T14:43

2021-09-23T14:43

выборы в государственную думу

политика

молдавия

госдума рф

игорь додон

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в письме председателю "Единой России", заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву выразил надежду на укрепление сотрудничества, а также поздравил лидера единороссов с победой партии на выборах, говорится в сообщении пресс-службы ЕР."Выражаю уверенность в том, что сотрудничество между Партией социалистов и "Единой Россией" получит новый мощный импульс, и мы сможем продолжить межпартийные мероприятия с целью укрепления стратегического партнерства между Молдавией и Россией", - заявил Додон.Он отметил, что сохранение у "Единой России" конституционного большинства позволит продолжить широкие социально-экономические преобразования, сохранить и укрепить внутриполитическую стабильность в стране, а также обеспечит преемственность внешнеполитического курса.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, молдавия, госдума рф, игорь додон, россия