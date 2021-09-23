Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751436319.html
В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД
В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД - РИА Новости, 23.09.2021
В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД
У Запада нет аргументов, чтобы не признавать парламентские выборы в РФ или саму Госдуму VIII созыва, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:16
2021-09-23T12:23
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
андрей климов
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. У Запада нет аргументов, чтобы не признавать парламентские выборы в РФ или саму Госдуму VIII созыва, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Официальные круги Евросоюза, США, они сейчас такую формулу выбрали. Да, выборы, конечно, были какие-то не такие. Мы все это, конечно, осуждаем. Но к тому, чтобы заявить громогласно и официально о непризнании выборов в Госдуму или о непризнании самой Госдумы VIII созыва, до этого они не докатились, поскольку аргументов нет", - сказал сенатор в четверг в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Парламентские выборы в России прошли 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_361:0:3090:2047_1920x0_80_0_0_608bad06d4e6f745b699c38ac066f2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, андрей климов, совет федерации рф, россия
12:16 23.09.2021 (обновлено: 12:23 23.09.2021)
 
В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД

Сенатор Климов: у Запада нет аргументов, чтобы не признать выборы в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. У Запада нет аргументов, чтобы не признавать парламентские выборы в РФ или саму Госдуму VIII созыва, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Официальные круги Евросоюза, США, они сейчас такую формулу выбрали. Да, выборы, конечно, были какие-то не такие. Мы все это, конечно, осуждаем. Но к тому, чтобы заявить громогласно и официально о непризнании выборов в Госдуму или о непризнании самой Госдумы VIII созыва, до этого они не докатились, поскольку аргументов нет", - сказал сенатор в четверг в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".
Парламентские выборы в России прошли 17-19 сентября.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Верховная Рада приняла президентский закон "Об олигархах"
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
Лента новостейМолния