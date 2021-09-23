https://ria.ru/20210923/vybory-1751436319.html

В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД

В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД - РИА Новости, 23.09.2021

В Совфеде заявили, что у Запада нет аргументов для непризнания выборов в ГД

У Запада нет аргументов, чтобы не признавать парламентские выборы в РФ или саму Госдуму VIII созыва, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:16

2021-09-23T12:16

2021-09-23T12:23

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

андрей климов

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. У Запада нет аргументов, чтобы не признавать парламентские выборы в РФ или саму Госдуму VIII созыва, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Официальные круги Евросоюза, США, они сейчас такую формулу выбрали. Да, выборы, конечно, были какие-то не такие. Мы все это, конечно, осуждаем. Но к тому, чтобы заявить громогласно и официально о непризнании выборов в Госдуму или о непризнании самой Госдумы VIII созыва, до этого они не докатились, поскольку аргументов нет", - сказал сенатор в четверг в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Парламентские выборы в России прошли 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, госдума рф, андрей климов, совет федерации рф, россия