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ЦИК подведет итоги выборов в пятницу
ЦИК подведет итоги выборов в пятницу - РИА Новости, 23.09.2021
ЦИК подведет итоги выборов в пятницу
ЦИК России подведет итоги выборов депутатов Государственной думы на заседании в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ЦИК. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:39
2021-09-23T10:39
2021-09-23T10:39
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК России подведет итоги выборов депутатов Государственной думы на заседании в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ЦИК."На заседании ЦИК России подведут итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва, которые состоялись 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Согласно предварительным данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, лдпр, россия
ЦИК подведет итоги выборов в пятницу
ЦИК подведет итоги выборов в Госдуму на заседании 24 сентября