Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму
Глава ДНР Пушилин: более 150 тысяч россиян из республики проголосовали на выборах в ГД
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на слете сторонников политической партии "Единая Россия" в Донецке
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Более 150 тысяч граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В голосовании приняли участие более 150 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой народной республике", - сказал Пушилин в своём обращении. Также он поздравил партию "Единая Россия" с победой на выборах.
17 сентября, 10:02Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей.
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