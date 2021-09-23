https://ria.ru/20210923/vybory-1751416091.html

Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму

Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021

Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму

Более 150 тысяч граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, приняли участие в голосовании на выборах депутатов... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:34

2021-09-23T10:34

2021-09-23T10:34

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Более 150 тысяч граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В голосовании приняли участие более 150 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой народной республике", - сказал Пушилин в своём обращении. Также он поздравил партию "Единая Россия" с победой на выборах.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750463256.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

донецкая народная республика

россия

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политика, госдума рф, денис пушилин, донецкая народная республика, россия