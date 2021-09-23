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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751416091.html
Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму
Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму
Более 150 тысяч граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, приняли участие в голосовании на выборах депутатов... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:34
2021-09-23T10:34
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Более 150 тысяч граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В голосовании приняли участие более 150 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой народной республике", - сказал Пушилин в своём обращении. Также он поздравил партию "Единая Россия" с победой на выборах.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750463256.html
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политика, госдума рф, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
10:34 23.09.2021
 
Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму

Глава ДНР Пушилин: более 150 тысяч россиян из республики проголосовали на выборах в ГД

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на слете сторонников политической партии "Единая Россия" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на слете сторонников политической партии Единая Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Более 150 тысяч граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В голосовании приняли участие более 150 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой народной республике", - сказал Пушилин в своём обращении. Также он поздравил партию "Единая Россия" с победой на выборах.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 10:02
Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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