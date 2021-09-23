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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/vybory-1751392122.html
Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в ГД "в Крыму и в Донбассе"
Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в ГД "в Крыму и в Донбассе" - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в ГД "в Крыму и в Донбассе"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на организацию избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе" и выдачу... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T01:50
2021-09-23T11:10
выборы в государственную думу
в мире
украина
киев
оон
севастополь
республика крым
владимир путин
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на организацию избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе" и выдачу российских паспортов жителям Донбасса, считает, если организация не отреагирует на эти факты, то "оживлять ее уже поздно".Он призвал ООН отреагировать на это. "Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно", - добавил Зеленский.Ранее Верховная рада Украины признала выборы в Госдуму Российской Федерации "незаконными", а избранный по их результатам состав депутатов - "нелегитимным". Депутаты Рады считают, что процесс формирование избирательных списков в российском Крыму и в неподконтрольной Киеву части Донбасса "имеет признаки очередного нарушения Россией положений международного гуманитарного права о запрете на перемещение населения государства оккупанта на оккупированные территории другого государства".СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Перед выборами в Госдуму председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751388951.html
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в мире, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, наталья поклонская, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, россия
01:50 23.09.2021 (обновлено: 11:10 23.09.2021)
 
Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в ГД "в Крыму и в Донбассе"

Президент Украины Зеленский призвал ООН отреагировать на выборы в Госдуму

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на организацию избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе" и выдачу российских паспортов жителям Донбасса, считает, если организация не отреагирует на эти факты, то "оживлять ее уже поздно".
"Хотим оживить ООН? Давайте говорить друг с другом просто, давайте говорить четко, конкретно, а главное - честно, откровенно. Тогда мы перестанем называть Генассамблею ООН "дебатами". Это не дебаты. Потому что дебаты - это живой диалог. Это активный спор разных сторон. Это возможность поставить прямые, откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент", - сказал Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Он призвал ООН отреагировать на это. "Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно", - добавил Зеленский.
Ранее Верховная рада Украины признала выборы в Госдуму Российской Федерации "незаконными", а избранный по их результатам состав депутатов - "нелегитимным". Депутаты Рады считают, что процесс формирование избирательных списков в российском Крыму и в неподконтрольной Киеву части Донбасса "имеет признаки очередного нарушения Россией положений международного гуманитарного права о запрете на перемещение населения государства оккупанта на оккупированные территории другого государства".
Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму РФ "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории Донбасса выборы не проводились. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины за организацию выборов в республике и призвал относиться к ним спокойно. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Перед выборами в Госдуму председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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