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Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников
Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников - РИА Новости, 23.09.2021
Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников
Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья рассказала "МК", что не видит ничего страшного в играх дочери на переменах между парами. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:02
2021-09-23T21:24
общество
мгу имени м. в. ломоносова
россия
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Мать девятилетней студентки МГУ ответила на критику однокурсников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья рассказала "МК", что не видит ничего страшного в играх дочери на переменах между парами.Ранее однокурсники девочки поделились со СМИ, что она "играет на перерывах дымком в аппарате антисептика", и выразили сочувствие из-за ее возраста."Не очень ясно: между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют — детям же можно играть только на переменах и после уроков?" — ответила женщина на высказывания студентов.Она также рассказала, что Алиса делает успехи в учебе: прочла ряд учебников по разным дисциплинам и подготовила доклад.Теплякова добавила, что дочь не только учится, в ее расписании есть время для игр и развлечений.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.
https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия
21:02 23.09.2021 (обновлено: 21:24 23.09.2021)
 
Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников

Мать девятилетней студентки МГУ Тепляковой не видит в поведении ребенка ничего плохого

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья рассказала "МК", что не видит ничего страшного в играх дочери на переменах между парами.
Ранее однокурсники девочки поделились со СМИ, что она "играет на перерывах дымком в аппарате антисептика", и выразили сочувствие из-за ее возраста.
"Не очень ясно: между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют — детям же можно играть только на переменах и после уроков?" — ответила женщина на высказывания студентов.
Она также рассказала, что Алиса делает успехи в учебе: прочла ряд учебников по разным дисциплинам и подготовила доклад.
Теплякова добавила, что дочь не только учится, в ее расписании есть время для игр и развлечений.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 16:52
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
 
ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссия
 
 
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