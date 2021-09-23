https://ria.ru/20210923/vunderkind-1751533531.html

Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников

Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников - РИА Новости, 23.09.2021

Мать девятилетней студентки МГУ ответила на претензии однокурсников

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья рассказала "МК", что не видит ничего страшного в играх дочери на переменах между парами. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:02

2021-09-23T21:02

2021-09-23T21:24

общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

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Мать девятилетней студентки МГУ ответила на критику однокурсников

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Наталья рассказала "МК", что не видит ничего страшного в играх дочери на переменах между парами.Ранее однокурсники девочки поделились со СМИ, что она "играет на перерывах дымком в аппарате антисептика", и выразили сочувствие из-за ее возраста."Не очень ясно: между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют — детям же можно играть только на переменах и после уроков?" — ответила женщина на высказывания студентов.Она также рассказала, что Алиса делает успехи в учебе: прочла ряд учебников по разным дисциплинам и подготовила доклад.Теплякова добавила, что дочь не только учится, в ее расписании есть время для игр и развлечений.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.

https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия