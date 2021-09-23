https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751526985.html

Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена

Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 23.09.2021

Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" встречи пятерки постоянных членов Совбеза ООН обменялся приветствиями с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:57

2021-09-23T19:57

2021-09-23T20:17

в мире

сша

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мария захарова

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" встречи пятерки постоянных членов Совбеза ООН обменялся приветствиями с госсекретарем США Энтони Блинкеном, никакой встречи на ногах не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятерки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале Совета безопасности, в зале заседаний. Еще раз скажу, более чем приветствием назвать это невозможно. Все, что было, вы все видели", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Ранее на телеканале появились кадры, как Блинкен перед началом встречи подошел к главе российского МИД и пожал ему руку, после чего они обменялись несколькими фразами и рассмеялись.

https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524418.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, россия