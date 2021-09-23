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Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена
Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 23.09.2021
Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" встречи пятерки постоянных членов Совбеза ООН обменялся приветствиями с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:57
2021-09-23T20:17
в мире
сша
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" встречи пятерки постоянных членов Совбеза ООН обменялся приветствиями с госсекретарем США Энтони Блинкеном, никакой встречи на ногах не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятерки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале Совета безопасности, в зале заседаний. Еще раз скажу, более чем приветствием назвать это невозможно. Все, что было, вы все видели", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Ранее на телеканале появились кадры, как Блинкен перед началом встречи подошел к главе российского МИД и пожал ему руку, после чего они обменялись несколькими фразами и рассмеялись.
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в мире, сша, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, россия
19:57 23.09.2021 (обновлено: 20:17 23.09.2021)
 
Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена

Захарова: Лавров и Блинкен обменялись приветствиями, никакой встречи на ногах не было

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" встречи пятерки постоянных членов Совбеза ООН обменялся приветствиями с госсекретарем США Энтони Блинкеном, никакой встречи на ногах не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это тот самый случай, когда и в кадр попало больше, чем было в реальности. Многие назвали это некой встречей на ногах или каким-то контактом кулуарным. Это просто приветствие членов пятерки, которым они обычно обмениваются, когда находятся в зале Совета безопасности, в зале заседаний. Еще раз скажу, более чем приветствием назвать это невозможно. Все, что было, вы все видели", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее на телеканале появились кадры, как Блинкен перед началом встречи подошел к главе российского МИД и пожал ему руку, после чего они обменялись несколькими фразами и рассмеялись.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 19:39
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова
 
В миреСШАСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМария ЗахароваЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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