https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751440848.html

В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский

В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский - РИА Новости, 23.09.2021

В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:36

2021-09-23T12:36

2021-09-23T13:17

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

политика

украина

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москва

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.Песков ранее заявлял, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.

https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html

https://ria.ru/20210912/vstrecha-1749750868.html

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владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, политика, украина, киев, москва, россия