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В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский
В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:36
2021-09-23T13:17
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
политика
украина
киев
москва
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.Песков ранее заявлял, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.
https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html
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владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, политика, украина, киев, москва, россия
12:36 23.09.2021 (обновлено: 13:17 23.09.2021)
 
В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский

Песков: Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для их общения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".
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"Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - сообщил Песков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.
Песков ранее заявлял, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.
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