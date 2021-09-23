12:36 23.09.2021 (обновлено: 13:17 23.09.2021)
В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский
Песков: Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для их общения
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".
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"Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - сообщил Песков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.
Песков ранее заявлял, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Киев не направлял по официальным каналам предложение о встрече.
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