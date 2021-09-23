Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751394219.html
Лавров встретился с главой МИД Британии
Лавров встретился с главой МИД Британии - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров встретился с главой МИД Британии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:00
2021-09-23T10:50
в мире
лондон
москва
великобритания
форин-офис
главное разведывательное управление рф
сергей лавров
дело об отравлении скрипалей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751419487_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a8462dd2eebe04f4f45af802be77397d.jpg
ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.Встреча проходит на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей.Министры отметили, что рады возможности провести беседу, далее встреча продолжилась в закрытом режиме.Трасс назначили на должность главы МИД в середине сентября после перестановок в британском правительстве. Она сменила на этом посту Доминика Рааба, который оказался под шквалом критики из-за своего отпуска в разгар афганского кризиса.Ранее прокуратура Лондона идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ему вменяется попытка убийства отца и дочери, а также полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда здоровью и использование химоружие.Ранее по этому же делу в Британии объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова.В МИД России решительно осудили все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/skripal-1751202952.html
https://ria.ru/20201201/skripal-1587188587.html
лондон
москва
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751419487_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_f4b719be086ea2067a9acfe10b4bb5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, лондон, москва, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, дело об отравлении скрипалей, сергей скрипаль, юлия скрипаль, россия
03:00 23.09.2021 (обновлено: 10:50 23.09.2021)
 
Лавров встретился с главой МИД Британии

Лавров встретился с главой МИД Британии на фоне новых обвинений по делу Скрипалей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Встреча проходит на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей.
Министры отметили, что рады возможности провести беседу, далее встреча продолжилась в закрытом режиме.
Трасс назначили на должность главы МИД в середине сентября после перестановок в британском правительстве. Она сменила на этом посту Доминика Рааба, который оказался под шквалом критики из-за своего отпуска в разгар афганского кризиса.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 19:29В мире
Племянница Скрипаля заявила о затягивании дела об отравлении
Ранее прокуратура Лондона идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ему вменяется попытка убийства отца и дочери, а также полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда здоровью и использование химоружие.
Ранее по этому же делу в Британии объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова.
В МИД России решительно осудили все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.
Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 16:32
Скрипали впервые за долгое время вышли на связь с семьей
 
В миреЛондонМоскваВеликобританияФорин-офисГлавное разведывательное управление РФСергей ЛавровДело об отравлении СкрипалейСергей СкрипальЮлия СкрипальРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Верховная Рада приняла президентский закон "Об олигархах"
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
Лента новостейМолния