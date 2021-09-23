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Лавров встретился с главой МИД Британии

Лавров встретился с главой МИД Британии - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров встретился с главой МИД Британии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:00

2021-09-23T03:00

2021-09-23T10:50

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сергей лавров

дело об отравлении скрипалей

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ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.Встреча проходит на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей.Министры отметили, что рады возможности провести беседу, далее встреча продолжилась в закрытом режиме.Трасс назначили на должность главы МИД в середине сентября после перестановок в британском правительстве. Она сменила на этом посту Доминика Рааба, который оказался под шквалом критики из-за своего отпуска в разгар афганского кризиса.Ранее прокуратура Лондона идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ему вменяется попытка убийства отца и дочери, а также полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда здоровью и использование химоружие.Ранее по этому же делу в Британии объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова.В МИД России решительно осудили все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/skripal-1751202952.html

https://ria.ru/20201201/skripal-1587188587.html

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в мире, лондон, москва, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, дело об отравлении скрипалей, сергей скрипаль, юлия скрипаль, россия