03:00 23.09.2021 (обновлено: 10:50 23.09.2021)
Лавров встретился с главой МИД Британии
Лавров встретился с главой МИД Британии на фоне новых обвинений по делу Скрипалей
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Встреча проходит на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей.
Министры отметили, что рады возможности провести беседу, далее встреча продолжилась в закрытом режиме.
Трасс назначили на должность главы МИД в середине сентября после перестановок в британском правительстве. Она сменила на этом посту Доминика Рааба, который оказался под шквалом критики из-за своего отпуска в разгар афганского кризиса.
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Ранее прокуратура Лондона идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Ему вменяется попытка убийства отца и дочери, а также полицейского Ника Бейли, причинение тяжкого вреда здоровью и использование химоружие.
Ранее по этому же делу в Британии объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова.
В МИД России решительно осудили все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.
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