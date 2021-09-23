https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751393873.html
Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лавров провел встречу с главой МИД Польши - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:31
2021-09-23T02:31
2021-09-23T11:06
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау.Переговоры прошли на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министры обменялись рукопожатиями, после чего беседа продолжилась в закрытом для прессы формате.Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру всемирной организации.
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751392702.html
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в мире, оон, польша, мид польши, сергей лавров, россия
02:31 23.09.2021 (обновлено: 11:06 23.09.2021)
Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лавров провел встречу с главой МИД Польши Рау