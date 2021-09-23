https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751393873.html

Лавров провел встречу с главой МИД Польши

Лавров провел встречу с главой МИД Польши - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров провел встречу с главой МИД Польши

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:31

2021-09-23T02:31

2021-09-23T11:06

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду встречу с главой МИД Польши Збигневом Рау.Переговоры прошли на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министры обменялись рукопожатиями, после чего беседа продолжилась в закрытом для прессы формате.Лавров прибыл в среду в штаб-квартиру всемирной организации.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751392702.html

польша

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2021

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