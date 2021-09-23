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Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, "когда он будет готов". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T00:16
2021-09-23T11:15
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, "когда он будет готов".Так Зеленский ответил на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи.Политик также проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече президентов двух стран, однако у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи.В Кремле ранее сообщили, что Путин четко подтвердил свою готовность провести встречу с Зеленским, так как российско-украинские отношения надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Украина не направляла по официальным каналам предложение о встрече.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
00:16 23.09.2021 (обновлено: 11:15 23.09.2021)
 
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

Зеленский: встреча с Путиным произойдет, когда российский лидер будет к ней готов

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, "когда он будет готов".
Так Зеленский ответил на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости, уходя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи.

"Когда он будет готов", — заявил он.

Политик также проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также заявлял, что Киев готов ко встрече президентов двух стран, однако у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи.
В Кремле ранее сообщили, что Путин четко подтвердил свою готовность провести встречу с Зеленским, так как российско-украинские отношения надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что Украина не направляла по официальным каналам предложение о встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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