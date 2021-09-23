https://ria.ru/20210923/volodin-1751538782.html
Володин рассказал о дополнительном заседании Госдумы
Володин рассказал о дополнительном заседании Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Володин рассказал о дополнительном заседании Госдумы
Дополнительное заседание Совета Госдумы может собраться для рассмотрения проекта бюджета, состав профильного комитета при этом должен быть прежним, рассказал... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:16
2021-09-23T22:16
2021-09-23T22:16
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дополнительное заседание Совета Госдумы может собраться для рассмотрения проекта бюджета, состав профильного комитета при этом должен быть прежним, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Поступить должен бюджет не позднее 1 октября. Мы ожидаем, как правило, правительство вносит в предпоследний день – это 30 сентября, поэтому нам ещё предстоит один раз собраться на дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть проект бюджета и направить его в рассылку, так же, как и профильный комитет должен быть ещё старым составом…", - рассказал Володин.Спикер Госдумы уточнил, что принимать проект будет уже новый состав Госдумы."Это процедура. То есть мы должны запустить процесс, а рассматривать уже будет новый состав Государственной Думы", - добавил он.Ранее правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября.
https://ria.ru/20210922/gosduma-1751378605.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
Володин рассказал о дополнительном заседании Госдумы
Володин: предстоит собраться на дополнительное заседание для рассмотрения проекта бюджета