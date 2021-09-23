https://ria.ru/20210923/volna-1751481059.html

Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса

Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса - РИА Новости, 23.09.2021

Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса

Четвертая волна коронавируса пришла в Нижегородскую область, фиксируется много тяжелых случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:05

2021-09-23T16:05

2021-09-23T16:05

распространение коронавируса

нижегородская область

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Четвертая волна коронавируса пришла в Нижегородскую область, фиксируется много тяжелых случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."Началась четвёртая волна. Подъём очень быстрый. Тяжёлых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдёт вверх и смертность. Видим из опыта, смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина – высокий шанс остаться в живых", – написал Мелик-Гусейнов в своём аккаунте в Instagram.По данным на утро 23 сентября, всего в регионе привиты 1 004 322 человек (2 778 - за последние сутки), из них второй компонент получили 942 223 человека.В Нижегородской области проживают 3,2 миллиона человек.По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса выявлено 165 897 случаев заражения инфекцией (из них 502 – за последние сутки), 152 545 человек выздоровели, 6 406 пациентов скончались (из них 29 – за последние сутки).

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751297267.html

https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751431070.html

нижегородская область

россия

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нижегородская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19