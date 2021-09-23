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Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса
Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса - РИА Новости, 23.09.2021
Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса
Четвертая волна коронавируса пришла в Нижегородскую область, фиксируется много тяжелых случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:05
2021-09-23T16:05
2021-09-23T16:05
распространение коронавируса
нижегородская область
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Четвертая волна коронавируса пришла в Нижегородскую область, фиксируется много тяжелых случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."Началась четвёртая волна. Подъём очень быстрый. Тяжёлых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдёт вверх и смертность. Видим из опыта, смерть не щадит ни пожилых, ни молодых. Вакцина – высокий шанс остаться в живых", – написал Мелик-Гусейнов в своём аккаунте в Instagram.По данным на утро 23 сентября, всего в регионе привиты 1 004 322 человек (2 778 - за последние сутки), из них второй компонент получили 942 223 человека.В Нижегородской области проживают 3,2 миллиона человек.По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса выявлено 165 897 случаев заражения инфекцией (из них 502 – за последние сутки), 152 545 человек выздоровели, 6 406 пациентов скончались (из них 29 – за последние сутки).
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751297267.html
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нижегородская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса
Минздрав Нижегородской области заявил о четвертой волне коронавируса в регионе