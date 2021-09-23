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Религия
https://ria.ru/20210923/vizit-1751449387.html
Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен - РИА Новости, 23.09.2021
Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
Католики России готовы к приезду папы римского Франциска, но такой визит не достигнет укрепления мира между религиями, если он будет воспринят как... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:20
2021-09-23T13:20
религия
ватикан
русская православная церковь
пьетро паролин
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Католики России готовы к приезду папы римского Франциска, но такой визит не достигнет укрепления мира между религиями, если он будет воспринят как посягательство на каноническую территорию Русской православной церкви, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке."Католики, конечно, готовы (встретить понтифика – ред.). Но визит папы должен быть рассчитан на то, чтобы мира, согласия и взаимного понимания стало больше - как всегда, когда мы ходим в гости. А пока многие православные могли бы воспринимать такой визит как попытку "рекламировать территорию", хотя папы много раз показывали, что дело не в этом. Но если такие чувства доминируют, то визит принесет не то, ради чего он запланирован, а наоборот", - полагает священник.Ранее СМИ сообщили, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил желание папы Франциска посетить Россию, однако сказал журналистам, что условий для такой поездки пока нет.
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ватикан, русская православная церковь, пьетро паролин, россия
13:20 23.09.2021
 

Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Католики России готовы к приезду папы римского Франциска, но такой визит не достигнет укрепления мира между религиями, если он будет воспринят как посягательство на каноническую территорию Русской православной церкви, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов РФ священник Штефан Липке.
"Католики, конечно, готовы (встретить понтифика – ред.). Но визит папы должен быть рассчитан на то, чтобы мира, согласия и взаимного понимания стало больше - как всегда, когда мы ходим в гости. А пока многие православные могли бы воспринимать такой визит как попытку "рекламировать территорию", хотя папы много раз показывали, что дело не в этом. Но если такие чувства доминируют, то визит принесет не то, ради чего он запланирован, а наоборот", - полагает священник.
Ранее СМИ сообщили, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил желание папы Франциска посетить Россию, однако сказал журналистам, что условий для такой поездки пока нет.
Папа римский Франциск в аэропорту Эль-Альто, Боливия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:00Религия
Епископ рассказал о просьбе папы Франциска к верующим в России
 
РелигияВатиканРусская православная церковьПьетро ПаролинРоссия
 
 
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