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Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке - РИА Новости, 23.09.2021
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке
Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:48
2021-09-23T21:48
2021-09-23T22:10
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-27
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, экипаж должен был выйти в эфир в 5:30 по камчатскому времени.Машина выполняла учебно-тренировочный полет.Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.
камчатский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-27, россия
21:48 23.09.2021 (обновлено: 22:10 23.09.2021)
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке, на борту четыре человека