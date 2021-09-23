https://ria.ru/20210923/vertolet-1751536923.html

Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке

Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке - РИА Новости, 23.09.2021

Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке

Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:48

2021-09-23T21:48

2021-09-23T22:10

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-27

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, экипаж должен был выйти в эфир в 5:30 по камчатскому времени.Машина выполняла учебно-тренировочный полет.Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.

камчатский край

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-27, россия