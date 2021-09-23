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Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке - РИА Новости, 23.09.2021
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке
Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:48
2021-09-23T22:10
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-27
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, экипаж должен был выйти в эфир в 5:30 по камчатскому времени.Машина выполняла учебно-тренировочный полет.Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.
камчатский край
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-27, россия
21:48 23.09.2021 (обновлено: 22:10 23.09.2021)
 
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке

Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке, на борту четыре человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКорабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС во время учений
Корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС во время учений - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вертолет Ка-27, на борту которого находятся четыре человека, не вышел на связь на Камчатке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, экипаж должен был выйти в эфир в 5:30 по камчатскому времени.
Машина выполняла учебно-тренировочный полет.
Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы.
 
ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-27Россия
 
 
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