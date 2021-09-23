https://ria.ru/20210923/vertolet-1751442728.html

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ижевске

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ижевске - РИА Новости, 23.09.2021

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ижевске

Медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске, находившиеся на его борту четыре человека, предварительно, не пострадали,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:46

2021-09-23T12:46

2021-09-23T13:08

происшествия

ижевск

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Виктор Бельцов. Медицинский вертолет совершил жесткую посадку на Воткинском шоссе в Ижевске, находившиеся на его борту четыре человека, предварительно, не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."На Воткинском шоссе произошла жесткая посадка вертолета, выполняющего санитарную эвакуацию", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся в вертолете четыре человека, по предварительным данным, не пострадали.По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, на крышу здания больницы Ижевска аварийно сел санитарный вертолёт, который вёз в клинику больного."Пострадавших и погибших нет, пациент, который госпитализировался, направлен в отделение по профилю заболевания", - сказали журналистам в пресс-службе правительства Удмуртии.Позже Минздрав РФ сообщил, что при жесткой посадке вертолета фельдшер получил травму головы, проводится его обследование"В результате инцидента один из пассажиров, фельдшер, получил травму головы. В настоящее время проводится его обследование в приемном отделении больницы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210913/pilot-1749831639.html

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ижевск

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происшествия, ижевск, россия