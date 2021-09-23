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Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26
Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:06
2021-09-23T02:06
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
ан-26
россия
крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что спасатели осмотрели таёжную местность. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
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хабаровский край
хабаровск
россия
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
02:06 23.09.2021
 
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Утром из Хабаровска (по Хабаровскому времени) в предполагаемый район нахождения самолёта Ан-26, пропавшего с радаров накануне вечером, вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели осмотрели таёжную местность. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 18:40
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об пропаже Ан-26
 
ПроисшествияХабаровский крайХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Ан-26РоссияКрушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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