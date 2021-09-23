https://ria.ru/20210923/vertolet-1751393066.html

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021

Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26

Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:06

2021-09-23T02:06

2021-09-23T02:06

происшествия

хабаровский край

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

ан-26

россия

крушение ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что спасатели осмотрели таёжную местность. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.

https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html

хабаровский край

хабаровск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском