https://ria.ru/20210923/vertolet-1751393066.html
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26
Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:06
2021-09-23T02:06
2021-09-23T02:06
происшествия
хабаровский край
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
ан-26
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крушение ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что спасатели осмотрели таёжную местность. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода. Она же, вкупе с темнотой, осложняет поиски.
https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, ан-26, россия, крушение ан-26 под хабаровском
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае