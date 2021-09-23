https://ria.ru/20210923/vaktsina-1751543464.html
Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V"
Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V" - РИА Новости, 24.09.2021
Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V"
Венгрия начала строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и планирует к концу следующего года ввести его в строй,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-23T23:52
2021-09-23T23:52
2021-09-24T00:03
распространение коронавируса
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венгрия
россия
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Венгрия начала строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и планирует к концу следующего года ввести его в строй, сообщил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Это даже не планы – мы уже начали строительство. Строительство началось. Фабрика будет завершена с точки зрения строительства к весне или осени ... и введена в строй к концу следующего года", - сказал он.Сийярто назвал проект "колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок" вакцин против коронавируса.
https://ria.ru/20210923/finlyandiya-1751481525.html
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в мире, венгрия, россия
23:52 23.09.2021 (обновлено: 00:03 24.09.2021)
Венгрия начала строительство завода по производству "Спутника V"
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт начал строительство завода по производству "Спутника V"