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Украина передала ДНР останки человека, считавшегося пропавшим без вести
Украина передала ДНР останки человека, считавшегося пропавшим без вести - РИА Новости, 23.09.2021
Украина передала ДНР останки человека, считавшегося пропавшим без вести
Представители Киева передали на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики останки человека, около двух лет считавшегося пропавшим без вести,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:32
2021-09-23T18:32
в мире
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Представители Киева передали на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики останки человека, около двух лет считавшегося пропавшим без вести, сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Рада сообщить, что сегодня, после двухлетних переговоров и благодаря большой проделанной работе, нам все-таки удалось вернуть останки числящегося пропавшим без вести гражданина М. домой. Хочу отметить, что украинская сторона категорически отказывалась возвращать обнаруженные костные останки жителя республики начиная с 2019 года несмотря на тот факт, что личность погибшего была установлена экспертизой еще два года назад", - сказала Морозова.Кроме того, омбудсмен самопровозглашенной ДНР отметила, что представители Киева пытались обменять останки вместо передачи их родственникам."Представители Киева цинично пыталась перевести передачу эксгумированных погибших в обменный процесс, что абсолютно непозволительно с гуманитарной точки зрения. Хочу подчеркнуть, что подобная практика абсолютно неприемлема, аморальна и нереализуема", - сказала Морозова.Омбудсмен призвала Киев к более активным действиям в направлении поиска и идентификации лиц, пропавших без вести."Если мы совместными усилиями не ускорим данный процесс, то он может затянуться на десятки лет. Наша обязанность - сделать это ради семей и близких, тех людей, которые потеряли самое драгоценное и важное в этой жизни", - отметила Морозова.
https://ria.ru/20210827/zakhoronenie-1747440527.html
https://ria.ru/20210124/plennye-1594342094.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
18:32 23.09.2021
 
Украина передала ДНР останки человека, считавшегося пропавшим без вести

Украина передала ДНР останки человека, с 2019 года считавшегося пропавшим без вести

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Представители Киева передали на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики останки человека, около двух лет считавшегося пропавшим без вести, сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Рада сообщить, что сегодня, после двухлетних переговоров и благодаря большой проделанной работе, нам все-таки удалось вернуть останки числящегося пропавшим без вести гражданина М. домой. Хочу отметить, что украинская сторона категорически отказывалась возвращать обнаруженные костные останки жителя республики начиная с 2019 года несмотря на тот факт, что личность погибшего была установлена экспертизой еще два года назад", - сказала Морозова.
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Кроме того, омбудсмен самопровозглашенной ДНР отметила, что представители Киева пытались обменять останки вместо передачи их родственникам.
"Представители Киева цинично пыталась перевести передачу эксгумированных погибших в обменный процесс, что абсолютно непозволительно с гуманитарной точки зрения. Хочу подчеркнуть, что подобная практика абсолютно неприемлема, аморальна и нереализуема", - сказала Морозова.
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Омбудсмен призвала Киев к более активным действиям в направлении поиска и идентификации лиц, пропавших без вести.
"Если мы совместными усилиями не ускорим данный процесс, то он может затянуться на десятки лет. Наша обязанность - сделать это ради семей и близких, тех людей, которые потеряли самое драгоценное и важное в этой жизни", - отметила Морозова.
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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