https://ria.ru/20210923/uilan-1751537742.html

Защита обжаловала отказ суда рассмотреть вопрос о выдворении Уилана

Защита обжаловала отказ суда рассмотреть вопрос о выдворении Уилана - РИА Новости, 23.09.2021

Защита обжаловала отказ суда рассмотреть вопрос о выдворении Уилана

Защита обжаловала отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:03

2021-09-23T22:03

2021-09-23T22:03

происшествия

сша

пол уилан

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Защита обжаловала отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Отправили апелляционную жалобу по почте. Считаем, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия", - сказал адвокат.Ранее суд оставил ходатайство без рассмотрения и направил в Минюст запрос. В нем суд просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

https://ria.ru/20210906/uilan-1748873346.html

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происшествия, сша, пол уилан, россия, дело пола уилана