https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751439530.html
Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале
Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале - РИА Новости, 23.09.2021
Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале
Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее детей в Свердловской области ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и последний раз... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:30
2021-09-23T12:30
2021-09-23T12:52
происшествия
кировград
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее детей в Свердловской области ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и последний раз освободился из колонии в 2017 году, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее СК РФ сообщил, что в городе Кировград после тушения пожара найдены тела женщины и двух маленьких детей с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.По его словам, подозреваемый познакомился с будущей жертвой примерно месяц назад, когда она приехала на автомойку, где он работал. Как добавил представитель главка, в то время рабочий проживал со своей сожительницей и тремя детьми, но вскоре после ссоры съехал от нее и с помощью потерпевшей снял квартиру. В день трагедии подозреваемый пришел в гости к новой знакомой, где они злоупотребляли алкоголем, после чего, по информации полиции, "в ходе межличностного конфликта на бытовой почве" мужчина убил женщину и двоих ее сыновей 2017 года рождения. После произошедшего подозреваемый поджег квартиру и ушел.По информации СК региона, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.Как добавили в региональной прокуратуре, прокурор Свердловской области Борис Крылов лично выезжал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов, расследование дела взято на контроль ведомства.
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кировград
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происшествия, кировград, свердловская область
12:30 23.09.2021 (обновлено: 12:52 23.09.2021)
Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале
Подозреваемый в убийстве женщины и детей на Урале освободился из колонии в 2017 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее детей в Свердловской области
ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и последний раз освободился из колонии в 2017 году, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
.
Ранее СК
РФ сообщил, что в городе Кировград
после тушения пожара найдены тела
женщины и двух маленьких детей с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
"Фигурантом жуткой резни оказался местный житель – гражданин Насртдинов, 1983 года рождения. За его плечами серия судимостей, в том числе две – за грабеж, а также за убийство, хищение транспорта и вымогательство. В последний раз он освободился из исправительной колонии № 47 города Каменск-Уральский 6 июля 2017 года", - сказал Горелых.
По его словам, подозреваемый познакомился с будущей жертвой примерно месяц назад, когда она приехала на автомойку, где он работал. Как добавил представитель главка, в то время рабочий проживал со своей сожительницей и тремя детьми, но вскоре после ссоры съехал от нее и с помощью потерпевшей снял квартиру. В день трагедии подозреваемый пришел в гости к новой знакомой, где они злоупотребляли алкоголем, после чего, по информации полиции, "в ходе межличностного конфликта на бытовой почве" мужчина убил женщину и двоих ее сыновей 2017 года рождения. После произошедшего подозреваемый поджег квартиру и ушел.
"В изобличении душегуба сыщики уголовного розыска применяли "детектор лжи". Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины", - уточнил Горелых.
По информации СК региона, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.
Как добавили в региональной прокуратуре, прокурор Свердловской области Борис Крылов лично выезжал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов, расследование дела взято на контроль ведомства.