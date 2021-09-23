https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751439530.html

Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале

Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале - РИА Новости, 23.09.2021

Полиция раскрыла подробности убийства женщины с двумя детьми на Урале

Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее детей в Свердловской области ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и последний раз... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:30

2021-09-23T12:30

2021-09-23T12:52

происшествия

кировград

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее детей в Свердловской области ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и последний раз освободился из колонии в 2017 году, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее СК РФ сообщил, что в городе Кировград после тушения пожара найдены тела женщины и двух маленьких детей с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.По его словам, подозреваемый познакомился с будущей жертвой примерно месяц назад, когда она приехала на автомойку, где он работал. Как добавил представитель главка, в то время рабочий проживал со своей сожительницей и тремя детьми, но вскоре после ссоры съехал от нее и с помощью потерпевшей снял квартиру. В день трагедии подозреваемый пришел в гости к новой знакомой, где они злоупотребляли алкоголем, после чего, по информации полиции, "в ходе межличностного конфликта на бытовой почве" мужчина убил женщину и двоих ее сыновей 2017 года рождения. После произошедшего подозреваемый поджег квартиру и ушел.По информации СК региона, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.Как добавили в региональной прокуратуре, прокурор Свердловской области Борис Крылов лично выезжал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов, расследование дела взято на контроль ведомства.

https://ria.ru/20210803/prestuplenie-1744052225.html

кировград

свердловская область

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происшествия, кировград, свердловская область