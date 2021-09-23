https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751427581.html

В Свердловской области убили женщину и двух детей

В Свердловской области убили женщину и двух детей - РИА Новости, 23.09.2021

В Свердловской области убили женщину и двух детей

Женщина и двое ее малолетних детей убиты в Кировграде Свердловской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:27

2021-09-23T11:27

2021-09-23T11:27

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Женщина и двое ее малолетних детей убиты в Кировграде Свердловской области, сообщает СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины и ее двоих детей в городе Кировграде (часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.По данным следствия, 22 сентября в ходе тушения пожара в квартире дома по бульвару Центральному в городе Кировграде были обнаружены тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий был установлен и задержан подозреваемый – это ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения. С его участием выполняется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства под контроль в центральном аппарате СК России, уточняет ведомство.ГУМЧС по Свердловской области отмечает, что сообщение о пожаре поступило в среду в 11.16. На площади четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 15 человек."В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. В 11.26 (9.26 мск) огонь локализован, в 11.27 (9.27 мск) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12.00 (10.00 мск)", - отмечается в сообщении.По данным СМИ, детям перерезали горло, а у женщины была пробита насквозь голова. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель убитой.

https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748370474.html

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

https://ria.ru/20210818/ekaterinburg-1746240166.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия