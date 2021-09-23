11:27 23.09.2021 (обновлено: 13:12 23.09.2021)
СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году
СК объявил Ади бин Аднана в розыск по делу о гибели российских военных в Сирии в 2015 году
© Фото : Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ на месте крушения российского бомбардировщика Су-24М и вертолета спасательной группы в сирийской провинции Латакия
© Фото : Следственный комитет РФ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи установили еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году, им оказался местный житель по имени Ади бин Аднан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве отметили, что в интернете нашли фото, где бин Аднан с оружием позирует рядом с телом пилота Су-24М Олега Пешкова. Доказательства подтвердили его причастность к инкриминируемым преступлениям.
"В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушении на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования. Рамадан Ади бин Аднан объявлен в международный розыск", — добавили в СК.
Российский суд заочно арестовал боевика. Ранее по этому уголовному делу предъявили обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, все они также числятся в международном розыске.
Су-24, которым командовал Пешков, был сбит 24 ноября 2015 года турецким F-16 над территорией Сирии. Сам пилот и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но Пешкова боевики расстреляли во время приземления. Его сослуживца спасла поисковая группа российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. Во время операции погиб морпех Александр Позынич.
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