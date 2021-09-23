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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751427435.html
СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году
СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году - РИА Новости, 23.09.2021
СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году
Следователи установили еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году, им оказался местный житель по имени Ади бин Аднан. Об этом РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:27
2021-09-23T13:12
сирия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
война в сирии
в мире
происшествия
вооруженные силы рф
су-24м
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи установили еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году, им оказался местный житель по имени Ади бин Аднан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК.В ведомстве отметили, что в интернете нашли фото, где бин Аднан с оружием позирует рядом с телом пилота Су-24М Олега Пешкова. Доказательства подтвердили его причастность к инкриминируемым преступлениям."В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушении на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования. Рамадан Ади бин Аднан объявлен в международный розыск", — добавили в СК.Российский суд заочно арестовал боевика. Ранее по этому уголовному делу предъявили обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, все они также числятся в международном розыске.Су-24, которым командовал Пешков, был сбит 24 ноября 2015 года турецким F-16 над территорией Сирии. Сам пилот и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но Пешкова боевики расстреляли во время приземления. Его сослуживца спасла поисковая группа российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. Во время операции погиб морпех Александр Позынич.
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сирия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, происшествия, вооруженные силы рф, су-24м, александр позынич, константин мурахтин, олег пешков
11:27 23.09.2021 (обновлено: 13:12 23.09.2021)
 
СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году

СК объявил Ади бин Аднана в розыск по делу о гибели российских военных в Сирии в 2015 году

© Фото : Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ на месте крушения российского бомбардировщика Су-24М и вертолета спасательной группы в сирийской провинции Латакия
Сотрудники Следственного комитета РФ на месте крушения российского бомбардировщика Су-24М и вертолета спасательной группы в сирийской провинции Латакия - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи установили еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году, им оказался местный житель по имени Ади бин Аднан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве отметили, что в интернете нашли фото, где бин Аднан с оружием позирует рядом с телом пилота Су-24М Олега Пешкова. Доказательства подтвердили его причастность к инкриминируемым преступлениям.
"В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушении на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования. Рамадан Ади бин Аднан объявлен в международный розыск", — добавили в СК.
Российский суд заочно арестовал боевика. Ранее по этому уголовному делу предъявили обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, все они также числятся в международном розыске.
Су-24, которым командовал Пешков, был сбит 24 ноября 2015 года турецким F-16 над территорией Сирии. Сам пилот и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но Пешкова боевики расстреляли во время приземления. Его сослуживца спасла поисковая группа российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. Во время операции погиб морпех Александр Позынич.
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Случаи гибели российских военнослужащих в Сирии в 2015 — 2019 годах
 
Война в СирииСирияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреПроисшествияВооруженные силы РФСу-24МАлександр ПозыничКонстантин МурахтинОлег Пешков
 
 
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