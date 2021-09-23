https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751427435.html

СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году

СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году - РИА Новости, 23.09.2021

СК установил причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году

Следователи установили еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году, им оказался местный житель по имени Ади бин Аднан. Об этом РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:27

2021-09-23T11:27

2021-09-23T13:12

сирия

следственный комитет россии (ск рф)

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война в сирии

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вооруженные силы рф

су-24м

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи установили еще одного причастного к убийству российских военных в Сирии в 2015 году, им оказался местный житель по имени Ади бин Аднан. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК.В ведомстве отметили, что в интернете нашли фото, где бин Аднан с оружием позирует рядом с телом пилота Су-24М Олега Пешкова. Доказательства подтвердили его причастность к инкриминируемым преступлениям."В связи с этим вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушении на убийство, надругательстве над телом умершего в составе незаконного вооруженного формирования. Рамадан Ади бин Аднан объявлен в международный розыск", — добавили в СК.Российский суд заочно арестовал боевика. Ранее по этому уголовному делу предъявили обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, все они также числятся в международном розыске.Су-24, которым командовал Пешков, был сбит 24 ноября 2015 года турецким F-16 над территорией Сирии. Сам пилот и штурман Константин Мурахтин катапультировались, но Пешкова боевики расстреляли во время приземления. Его сослуживца спасла поисковая группа российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. Во время операции погиб морпех Александр Позынич.

https://ria.ru/20190325/1552100714.html

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сирия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, происшествия, вооруженные силы рф, су-24м, александр позынич, константин мурахтин, олег пешков