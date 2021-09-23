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В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны
В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны - РИА Новости, 23.09.2021
В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны
Сообщение о подозрительной находке в общежитии Тюменского государственного университета поступило в дежурную часть Росгвардии, при обследовании предметов... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:43
2021-09-23T17:43
происшествия
тюменский государственный университет
умвд по тюменской области
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Сообщение о подозрительной находке в общежитии Тюменского государственного университета поступило в дежурную часть Росгвардии, при обследовании предметов специалисты идентифицировали их как муляж гранаты и 30 холостых патронов, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.Силовики прибыли на место после сообщения о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом Росгвардией объекте, оцепили прилегающую к зданию территорию и выяснили, что кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники ЧОП после обнаружения подозрительных предметов."Прибывшие в общежитие специалисты группы разминирования ОМОН обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как муляж ручной гранаты и порядка 30 штук охолощенных небоевых патронов. Предметы не представляют опасности для окружающих. Взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств не обнаружено. Найденное передано следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ранее УМВД по Тюменской области сообщило, что утром в четверг охранник многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета задержал на входе в здание юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт. Обстоятельства этого инцидента также устанавливаются.
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происшествия, тюменский государственный университет, умвд по тюменской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
17:43 23.09.2021
 
В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны

Росгвардия обнаружила в общежитии тюменского вуза муляж гранаты и патроны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии РФ в Москве
Автомобиль Росгвардии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Сообщение о подозрительной находке в общежитии Тюменского государственного университета поступило в дежурную часть Росгвардии, при обследовании предметов специалисты идентифицировали их как муляж гранаты и 30 холостых патронов, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Силовики прибыли на место после сообщения о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом Росгвардией объекте, оцепили прилегающую к зданию территорию и выяснили, что кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники ЧОП после обнаружения подозрительных предметов.
"Прибывшие в общежитие специалисты группы разминирования ОМОН обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как муляж ручной гранаты и порядка 30 штук охолощенных небоевых патронов. Предметы не представляют опасности для окружающих. Взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств не обнаружено. Найденное передано следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее УМВД по Тюменской области сообщило, что утром в четверг охранник многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета задержал на входе в здание юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт. Обстоятельства этого инцидента также устанавливаются.
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ПроисшествияТюменский государственный университетУМВД по Тюменской областиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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