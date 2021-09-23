https://ria.ru/20210923/tyumen-1751504907.html

В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны

В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны - РИА Новости, 23.09.2021

В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны

Сообщение о подозрительной находке в общежитии Тюменского государственного университета поступило в дежурную часть Росгвардии, при обследовании предметов... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:43

2021-09-23T17:43

2021-09-23T17:43

происшествия

тюменский государственный университет

умвд по тюменской области

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:113:3433:2044_1920x0_80_0_0_7a41353e97e04a634de2a44750a900be.jpg

ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Сообщение о подозрительной находке в общежитии Тюменского государственного университета поступило в дежурную часть Росгвардии, при обследовании предметов специалисты идентифицировали их как муляж гранаты и 30 холостых патронов, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.Силовики прибыли на место после сообщения о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом Росгвардией объекте, оцепили прилегающую к зданию территорию и выяснили, что кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники ЧОП после обнаружения подозрительных предметов."Прибывшие в общежитие специалисты группы разминирования ОМОН обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как муляж ручной гранаты и порядка 30 штук охолощенных небоевых патронов. Предметы не представляют опасности для окружающих. Взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств не обнаружено. Найденное передано следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Ранее УМВД по Тюменской области сообщило, что утром в четверг охранник многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета задержал на входе в здание юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт. Обстоятельства этого инцидента также устанавливаются.

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменский государственный университет, умвд по тюменской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия