https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html

Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле

Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле - РИА Новости, 23.09.2021

Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле

Охранник колледжа в Тюмени задержал юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:06

2021-09-23T13:06

2021-09-23T13:06

происшествия

тюмень

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

умвд по тюменской области

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ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Охранник колледжа в Тюмени задержал юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Инцидент произошел в четверг утром в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета, где охранник изъял у молодого человека подозрительную ношу."В здание многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудником охраны учебного заведения чехол с содержимым был изъят, а молодой человек задержан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, 19-летний студент этого образовательного заведения договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле. Иные обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе областной полиции.Ранее в местных Telegram-каналах и студенческих чатах в соцсетях началось активное обсуждение утреннего происшествия, в которых, с упоминанием пермской трагедии сообщалось, что молодой человек "пытался пройти и достать из сумки предмет, напоминающий огнестрельное ружье, ему не дали достать его и сразу скрутили".Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он остается в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии), умвд по тюменской области