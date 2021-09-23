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Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле - РИА Новости, 23.09.2021
Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Охранник колледжа в Тюмени задержал юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:06
2021-09-23T13:06
происшествия
тюмень
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
умвд по тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Охранник колледжа в Тюмени задержал юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Инцидент произошел в четверг утром в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета, где охранник изъял у молодого человека подозрительную ношу."В здание многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудником охраны учебного заведения чехол с содержимым был изъят, а молодой человек задержан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, 19-летний студент этого образовательного заведения договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле. Иные обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе областной полиции.Ранее в местных Telegram-каналах и студенческих чатах в соцсетях началось активное обсуждение утреннего происшествия, в которых, с упоминанием пермской трагедии сообщалось, что молодой человек "пытался пройти и достать из сумки предмет, напоминающий огнестрельное ружье, ему не дали достать его и сразу скрутили".Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он остается в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html
https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html
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происшествия, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии), умвд по тюменской области
13:06 23.09.2021
 
Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле

В тюменском колледже задержали студента, пытавшегося пронести в чехле страйкбольное оружие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 23 сен - РИА Новости. Охранник колледжа в Тюмени задержал юношу, который пытался пронести в чехле сломанное страйкбольное оружие, чтобы отдать в ремонт, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел в четверг утром в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета, где охранник изъял у молодого человека подозрительную ношу.
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"В здание многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудником охраны учебного заведения чехол с содержимым был изъят, а молодой человек задержан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, 19-летний студент этого образовательного заведения договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле. Иные обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе областной полиции.
Ранее в местных Telegram-каналах и студенческих чатах в соцсетях началось активное обсуждение утреннего происшествия, в которых, с упоминанием пермской трагедии сообщалось, что молодой человек "пытался пройти и достать из сумки предмет, напоминающий огнестрельное ружье, ему не дали достать его и сразу скрутили".
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он остается в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок.
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