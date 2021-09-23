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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210923/turizm-1751459444.html
Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов
Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов - РИА Новости, 23.09.2021
Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов
Правительство Ярославской области прогнозирует, что показатель турпотока в регион по итогам 2021 года составит 4,9 миллиона человек, что аналогично доковидному... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:26
2021-09-23T14:26
ярославская область
общество
рыбинск
краснодарский край
мышкин
новости - туризм
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области прогнозирует, что показатель турпотока в регион по итогам 2021 года составит 4,9 миллиона человек, что аналогично доковидному 2019 году."По итогам 8 месяцев 2021 года количество туристов, размещенных в гостиницах и отелях региона, превысило аналогичный показатель не только 2020, но и 2019 года и составило 970 тысяч человек. К концу текущего года прогнозируется возврат общего потока туристов, посещающих Ярославскую область, к уровню 2019 года – 4,9 миллиона человек", - говорится в сообщении областного правительства.Отмечается, что после резкого падения турпотока, вызванного пандемией, в текущем году ситуация в туристической сфере уверенно меняется к лучшему."Положительная динамика обусловлена тем, что в последние годы правительству региона удалось выстроить четкую систему управления в сфере туризма, разработать привлекательные маршруты, наполнить новым содержанием старейший туристский маршрут "Золотое кольцо России". Приводятся в порядок и благоустраиваются исторические центры малых городов, активно развивается туристическая инфраструктура", - цитирует губернатора региона Дмитрия Миронова пресс-служба областного правительства.В 2021 году в регионе открыты 28 новых туристических объектов: девять музеев, семь тематических кафе и ресторанов, три глэмпинга, три арт-объекта, кемпинг, три загородных объекта размещения, два визит-центра.Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях позволило региональному правительству привлечь федеральные средства на обустройство территорий в ряде муниципальных образований. В Тутаеве реализован один из двух проектов по благоустройству прибрежных зон Волги, второй будет завершен в этом году. В следующем году проекты благоустройства стартуют в Данилове и Мышкине. Оба города получат на эти цели по 50 миллионов рублей. Эффективность таких вложений подтверждает опыт преобразования исторического центра Рыбинска, где в последние годы отмечается устойчивый и существенный рост туристического потока.Частные инвестиции в размере 1,6 миллиарда рублей планируется направить на развитие туристической инфраструктуры Ростова Великого. Соответствующее соглашение между правительством Ярославской области, администрацией Ростова и ООО "Вояж" подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.Летом 2021 года финансовые аналитики определили регионы-лидеры по индексу развития туристического потенциала. Ярославская область заняла четвертое место после Краснодарского края, Крыма и Татарстана.
https://ria.ru/20210922/bezopasnost-1751335447.html
https://ria.ru/20210916/mironov-1750404602.html
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общество, рыбинск, краснодарский край, мышкин, новости - туризм
14:26 23.09.2021
 
Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов

Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области прогнозирует, что показатель турпотока в регион по итогам 2021 года составит 4,9 миллиона человек, что аналогично доковидному 2019 году.
"По итогам 8 месяцев 2021 года количество туристов, размещенных в гостиницах и отелях региона, превысило аналогичный показатель не только 2020, но и 2019 года и составило 970 тысяч человек. К концу текущего года прогнозируется возврат общего потока туристов, посещающих Ярославскую область, к уровню 2019 года – 4,9 миллиона человек", - говорится в сообщении областного правительства.
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Отмечается, что после резкого падения турпотока, вызванного пандемией, в текущем году ситуация в туристической сфере уверенно меняется к лучшему.
"Положительная динамика обусловлена тем, что в последние годы правительству региона удалось выстроить четкую систему управления в сфере туризма, разработать привлекательные маршруты, наполнить новым содержанием старейший туристский маршрут "Золотое кольцо России". Приводятся в порядок и благоустраиваются исторические центры малых городов, активно развивается туристическая инфраструктура", - цитирует губернатора региона Дмитрия Миронова пресс-служба областного правительства.
В 2021 году в регионе открыты 28 новых туристических объектов: девять музеев, семь тематических кафе и ресторанов, три глэмпинга, три арт-объекта, кемпинг, три загородных объекта размещения, два визит-центра.
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Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях позволило региональному правительству привлечь федеральные средства на обустройство территорий в ряде муниципальных образований. В Тутаеве реализован один из двух проектов по благоустройству прибрежных зон Волги, второй будет завершен в этом году. В следующем году проекты благоустройства стартуют в Данилове и Мышкине. Оба города получат на эти цели по 50 миллионов рублей. Эффективность таких вложений подтверждает опыт преобразования исторического центра Рыбинска, где в последние годы отмечается устойчивый и существенный рост туристического потока.
Частные инвестиции в размере 1,6 миллиарда рублей планируется направить на развитие туристической инфраструктуры Ростова Великого. Соответствующее соглашение между правительством Ярославской области, администрацией Ростова и ООО "Вояж" подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
Летом 2021 года финансовые аналитики определили регионы-лидеры по индексу развития туристического потенциала. Ярославская область заняла четвертое место после Краснодарского края, Крыма и Татарстана.
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