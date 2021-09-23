https://ria.ru/20210923/turizm-1751459444.html

Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов

Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов - РИА Новости, 23.09.2021

Ярославская область рассчитывает принять почти пять миллионов туристов

Правительство Ярославской области прогнозирует, что показатель турпотока в регион по итогам 2021 года составит 4,9 миллиона человек, что аналогично доковидному... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:26

2021-09-23T14:26

2021-09-23T14:26

ярославская область

общество

рыбинск

краснодарский край

мышкин

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_91259580283674e392b918dbe05203b5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области прогнозирует, что показатель турпотока в регион по итогам 2021 года составит 4,9 миллиона человек, что аналогично доковидному 2019 году."По итогам 8 месяцев 2021 года количество туристов, размещенных в гостиницах и отелях региона, превысило аналогичный показатель не только 2020, но и 2019 года и составило 970 тысяч человек. К концу текущего года прогнозируется возврат общего потока туристов, посещающих Ярославскую область, к уровню 2019 года – 4,9 миллиона человек", - говорится в сообщении областного правительства.Отмечается, что после резкого падения турпотока, вызванного пандемией, в текущем году ситуация в туристической сфере уверенно меняется к лучшему."Положительная динамика обусловлена тем, что в последние годы правительству региона удалось выстроить четкую систему управления в сфере туризма, разработать привлекательные маршруты, наполнить новым содержанием старейший туристский маршрут "Золотое кольцо России". Приводятся в порядок и благоустраиваются исторические центры малых городов, активно развивается туристическая инфраструктура", - цитирует губернатора региона Дмитрия Миронова пресс-служба областного правительства.В 2021 году в регионе открыты 28 новых туристических объектов: девять музеев, семь тематических кафе и ресторанов, три глэмпинга, три арт-объекта, кемпинг, три загородных объекта размещения, два визит-центра.Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях позволило региональному правительству привлечь федеральные средства на обустройство территорий в ряде муниципальных образований. В Тутаеве реализован один из двух проектов по благоустройству прибрежных зон Волги, второй будет завершен в этом году. В следующем году проекты благоустройства стартуют в Данилове и Мышкине. Оба города получат на эти цели по 50 миллионов рублей. Эффективность таких вложений подтверждает опыт преобразования исторического центра Рыбинска, где в последние годы отмечается устойчивый и существенный рост туристического потока.Частные инвестиции в размере 1,6 миллиарда рублей планируется направить на развитие туристической инфраструктуры Ростова Великого. Соответствующее соглашение между правительством Ярославской области, администрацией Ростова и ООО "Вояж" подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.Летом 2021 года финансовые аналитики определили регионы-лидеры по индексу развития туристического потенциала. Ярославская область заняла четвертое место после Краснодарского края, Крыма и Татарстана.

https://ria.ru/20210922/bezopasnost-1751335447.html

https://ria.ru/20210916/mironov-1750404602.html

https://ria.ru/20210909/dolgostroy-1749421502.html

рыбинск

краснодарский край

мышкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рыбинск, краснодарский край, мышкин, новости - туризм