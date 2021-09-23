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Тульская область
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В Тульской области модернизируют 13 объектов водоочистки
В Тульской области модернизируют 13 объектов водоочистки - РИА Новости, 23.09.2021
В Тульской области модернизируют 13 объектов водоочистки
Тринадцать объектов водоочистки планируется модернизировать в Тульской области, власти которой считают проблему очистных сооружений одной из актуальных в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:26
2021-09-23T22:26
тульская область
тульская область
жкх
россия
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ТУЛА, 23 сен – РИА Новости. Тринадцать объектов водоочистки планируется модернизировать в Тульской области, власти которой считают проблему очистных сооружений одной из актуальных в региональном ЖКХ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел совещание с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым по вопросу строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений.По словам главы региона, модернизация очистных сооружений – одна из наиболее актуальных проблем в сфере ЖКХ. За последние годы построены и модернизированы 6 очистных сооружений, в эти мероприятия вложены порядка 350 миллионов рублей из областного бюджета. ."Региону необходима поддержка из федерального бюджета. Для Тульской области проблема экологической безопасности является критически важной с учетом наследия чернобыльской зоны, естественного старения и убыли населения региона, а также компактным расположением на территории региона крупных металлургических и химических предприятий", - сказал на встрече губернатор.В пресс-службе областного правительства отметили, что из 13 объектов водоочистки, которые необходимо модернизировать, по шести проектам уже проведена экспертиза, для пяти объектов необходимо определить этапность реализации, еще на два объекта выделены средства на разработку документации.
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тульская область, жкх, россия
22:26 23.09.2021
 
В Тульской области модернизируют 13 объектов водоочистки

Тринадцать объектов водоочистки планируется модернизировать в Тульской области

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Fotolia / liiset
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ТУЛА, 23 сен – РИА Новости. Тринадцать объектов водоочистки планируется модернизировать в Тульской области, власти которой считают проблему очистных сооружений одной из актуальных в региональном ЖКХ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В четверг министр жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел совещание с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым по вопросу строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений.
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По словам главы региона, модернизация очистных сооружений – одна из наиболее актуальных проблем в сфере ЖКХ. За последние годы построены и модернизированы 6 очистных сооружений, в эти мероприятия вложены порядка 350 миллионов рублей из областного бюджета. .
"Региону необходима поддержка из федерального бюджета. Для Тульской области проблема экологической безопасности является критически важной с учетом наследия чернобыльской зоны, естественного старения и убыли населения региона, а также компактным расположением на территории региона крупных металлургических и химических предприятий", - сказал на встрече губернатор.
В пресс-службе областного правительства отметили, что из 13 объектов водоочистки, которые необходимо модернизировать, по шести проектам уже проведена экспертиза, для пяти объектов необходимо определить этапность реализации, еще на два объекта выделены средства на разработку документации.
 
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