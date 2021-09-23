https://ria.ru/20210923/tsitata-1751444481.html

Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина

Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина - РИА Новости, 23.09.2021

Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением президента Украины Владимира... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:55

2021-09-23T12:55

2021-09-23T13:20

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер процитировал Владимира Путина."Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского", - сообщил журналистам Песков.Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ.

https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html

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в мире, украина, оон, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, россия