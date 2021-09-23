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Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина
Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина - РИА Новости, 23.09.2021
Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением президента Украины Владимира... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:55
2021-09-23T13:20
в мире
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дмитрий песков
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генеральная ассамблея оон
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер процитировал Владимира Путина."Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского", - сообщил журналистам Песков.Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ.
https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html
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в мире, украина, оон, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, россия
12:55 23.09.2021 (обновлено: 13:20 23.09.2021)
 
Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина

Песков: пока не ознакомился с речью Зеленского на ГА ООН, где он ошибся, цитируя Путина

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер процитировал Владимира Путина.
"Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского", - сообщил журналистам Песков.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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В миреУкраинаООНВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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