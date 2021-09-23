https://ria.ru/20210923/tranzit-1751502252.html
РЖД и NYK Auto Logistics договорились о транзите машин из КНР в Европу
РЖД и NYK Auto Logistics договорились о транзите машин из КНР в Европу - РИА Новости, 23.09.2021
РЖД и NYK Auto Logistics договорились о транзите машин из КНР в Европу
ОАО "РЖД" и логистический оператор NYK Auto Logistics заключили соглашение о сотрудничестве в области развития транзитных перевозок легковых автомобилей из... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:26
2021-09-23T17:26
2021-09-23T17:26
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МОСКВА, 23 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". ОАО "РЖД" и логистический оператор NYK Auto Logistics заключили соглашение о сотрудничестве в области развития транзитных перевозок легковых автомобилей из Китая в Европу через территорию РФ с использованием железнодорожного транспорта, пишет портал gudok.ru.Документ подписан 22 сентября в рамках XVI Международного форума по развитию транспортных коридоров TRANSTEC.Реализация совместного проекта начнется в ближайшее время. Уже в октябре будет организована первая отправка готовых легковых автомобилей из Китая в Европу через порты Санкт-Петербурга. Ежегодно так планируется доставлять до 10 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
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