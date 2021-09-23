https://ria.ru/20210923/terrorizm-1751508701.html

В Краснодаре задержали телефонного террориста

В Краснодаре задержали телефонного террориста - РИА Новости, 23.09.2021

В Краснодаре задержали телефонного террориста

Молодой человек, сообщивший о готовящемся взрыве, из-за которого в среду проверяли вузы, задержан в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:05

2021-09-23T18:05

2021-09-23T18:05

происшествия

краснодарский край

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Молодой человек, сообщивший о готовящемся взрыве, из-за которого в среду проверяли вузы, задержан в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.В среду Кубанский государственный медицинский университет и Кубанский государственный университет проверяли правоохранители из-за сообщений о "минировании". В ректоратах вузов агентству сообщили, что угроза не подтвердилась. Как рассказал РИА Новости в КубГУ, проверки были вызваны распространенным в соцсетях сообщением, поступившим на аккаунты студентов, о планируемом взрыве."Установлено, что ранее судимый за угон транспортного средства и кражу 21-летний житель Краснодара, находясь в своей квартире по месту жительства, посредством сети Интернет сообщил девушке о якобы готовящемся взрыве, далее ложное сообщение получили пользователи группы одной из социальных сетей. При проверке информация не подтвердилась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали подозреваемого по месту его проживания", - сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.Там также уточнили, что речь идет о проверках в вузах, проводившихся правоохранителями в среду. Отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20190612/1555505139.html

https://ria.ru/20210512/krym-1731898746.html

краснодарский край

краснодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия