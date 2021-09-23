Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/terrorizm-1751508701.html
В Краснодаре задержали телефонного террориста
В Краснодаре задержали телефонного террориста - РИА Новости, 23.09.2021
В Краснодаре задержали телефонного террориста
Молодой человек, сообщивший о готовящемся взрыве, из-за которого в среду проверяли вузы, задержан в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:05
2021-09-23T18:05
происшествия
краснодарский край
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Молодой человек, сообщивший о готовящемся взрыве, из-за которого в среду проверяли вузы, задержан в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.В среду Кубанский государственный медицинский университет и Кубанский государственный университет проверяли правоохранители из-за сообщений о "минировании". В ректоратах вузов агентству сообщили, что угроза не подтвердилась. Как рассказал РИА Новости в КубГУ, проверки были вызваны распространенным в соцсетях сообщением, поступившим на аккаунты студентов, о планируемом взрыве."Установлено, что ранее судимый за угон транспортного средства и кражу 21-летний житель Краснодара, находясь в своей квартире по месту жительства, посредством сети Интернет сообщил девушке о якобы готовящемся взрыве, далее ложное сообщение получили пользователи группы одной из социальных сетей. При проверке информация не подтвердилась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали подозреваемого по месту его проживания", - сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.Там также уточнили, что речь идет о проверках в вузах, проводившихся правоохранителями в среду. Отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20190612/1555505139.html
https://ria.ru/20210512/krym-1731898746.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
18:05 23.09.2021
 
В Краснодаре задержали телефонного террориста

В Краснодаре задержали местного жителя, распространявшего фейк о готовящемся взрыве в вузе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Молодой человек, сообщивший о готовящемся взрыве, из-за которого в среду проверяли вузы, задержан в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В среду Кубанский государственный медицинский университет и Кубанский государственный университет проверяли правоохранители из-за сообщений о "минировании". В ректоратах вузов агентству сообщили, что угроза не подтвердилась. Как рассказал РИА Новости в КубГУ, проверки были вызваны распространенным в соцсетях сообщением, поступившим на аккаунты студентов, о планируемом взрыве.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2019
12 июня 2019, 06:12
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
"Установлено, что ранее судимый за угон транспортного средства и кражу 21-летний житель Краснодара, находясь в своей квартире по месту жительства, посредством сети Интернет сообщил девушке о якобы готовящемся взрыве, далее ложное сообщение получили пользователи группы одной из социальных сетей. При проверке информация не подтвердилась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали подозреваемого по месту его проживания", - сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.
Там также уточнили, что речь идет о проверках в вузах, проводившихся правоохранителями в среду. Отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 10:41
Крымчанина задержали за фейк о подготовке теракта в школе
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
Лента новостейМолния