В Краснодаре задержали телефонного террориста
В Краснодаре задержали местного жителя, распространявшего фейк о готовящемся взрыве в вузе
КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Молодой человек, сообщивший о готовящемся взрыве, из-за которого в среду проверяли вузы, задержан в Краснодаре, информирует пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В среду Кубанский государственный медицинский университет и Кубанский государственный университет проверяли правоохранители из-за сообщений о "минировании". В ректоратах вузов агентству сообщили, что угроза не подтвердилась. Как рассказал РИА Новости в КубГУ, проверки были вызваны распространенным в соцсетях сообщением, поступившим на аккаунты студентов, о планируемом взрыве.
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"Установлено, что ранее судимый за угон транспортного средства и кражу 21-летний житель Краснодара, находясь в своей квартире по месту жительства, посредством сети Интернет сообщил девушке о якобы готовящемся взрыве, далее ложное сообщение получили пользователи группы одной из социальных сетей. При проверке информация не подтвердилась. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали подозреваемого по месту его проживания", - сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.
Там также уточнили, что речь идет о проверках в вузах, проводившихся правоохранителями в среду. Отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.