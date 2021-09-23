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В Абхазии нашли тело россиянина
В Абхазии нашли тело россиянина - РИА Новости, 23.09.2021
В Абхазии нашли тело россиянина
Тело жителя Мурманска обнаружено в пруду Нового Афона, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:40
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происшествия
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СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Тело жителя Мурманска обнаружено в пруду Нового Афона, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."В Новом Афоне в пруду городского парка обнаружено тело разыскиваемого с 15 сентября жителя Мурманска Ковалева Дмитрия Александровича, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.Причины произошедшего устанавливаются.
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происшествия, мурманск, мчс абхазии
11:40 23.09.2021
 
В Абхазии нашли тело россиянина

Тело жителя Мурманска, разыскиваемого с 15 сентября, нашли в пруду Нового Афона

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник МЧС Абхазии
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Тело жителя Мурманска обнаружено в пруду Нового Афона, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"В Новом Афоне в пруду городского парка обнаружено тело разыскиваемого с 15 сентября жителя Мурманска Ковалева Дмитрия Александровича, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Причины произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияМурманскМЧС Абхазии
 
 
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