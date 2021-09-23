https://ria.ru/20210923/telefony-1751390793.html

Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона

Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона - РИА Новости, 23.09.2021

Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона

Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают “в нагрузку” дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:15

2021-09-23T02:15

2021-09-23T02:15

общество

технологии

смартфоны

покупка

telecom daily

илья шаталин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают “в нагрузку” дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают настоящей стоимости чехла или защитного экрана и не могут разобраться в условиях навязанной страховки от кражи, рассказал “Прайму” аналитик Telecom Daily Илья Шаталин.Предложения настроить телефон, установить “пакет программного обеспечения” — еще один распространенный способ выманить побольше денег у покупателя.“Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи — обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга”, — добавил Шаталин.Эксперт посоветовал приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн с доставкой заказа в пункты выдачи. Там можно сразу проверить работоспособность устройства.

https://ria.ru/20210914/pobory-1749934158.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, смартфоны, покупка, telecom daily, илья шаталин