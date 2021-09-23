Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона
Аналитик Шаталин: при покупке телефона не следует брать страховку от кражи гаджета
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают “в нагрузку” дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают настоящей стоимости чехла или защитного экрана и не могут разобраться в условиях навязанной страховки от кражи, рассказал “Прайму” аналитик Telecom Daily Илья Шаталин.
“Многим навязывают страховку от кражи телефона. Вроде, на первый взгляд, полезная услуга. Но в договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Абсурдность и надуманность подобного требования очевидна: кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой?” — заявил Шаталин.
Предложения настроить телефон, установить “пакет программного обеспечения” — еще один распространенный способ выманить побольше денег у покупателя.
“Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи — обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга”, — добавил Шаталин.
Эксперт посоветовал приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн с доставкой заказа в пункты выдачи. Там можно сразу проверить работоспособность устройства.
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