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Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона
Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона - РИА Новости, 23.09.2021
Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона
Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают “в нагрузку” дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:15
2021-09-23T02:15
общество
технологии
смартфоны
покупка
telecom daily
илья шаталин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают “в нагрузку” дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают настоящей стоимости чехла или защитного экрана и не могут разобраться в условиях навязанной страховки от кражи, рассказал “Прайму” аналитик Telecom Daily Илья Шаталин.Предложения настроить телефон, установить “пакет программного обеспечения” — еще один распространенный способ выманить побольше денег у покупателя.“Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи — обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга”, — добавил Шаталин.Эксперт посоветовал приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн с доставкой заказа в пункты выдачи. Там можно сразу проверить работоспособность устройства.
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общество, технологии, смартфоны, покупка, telecom daily, илья шаталин
02:15 23.09.2021
 
Эксперт рассказал, от чего стоит отказаться при покупке телефона

Аналитик Шаталин: при покупке телефона не следует брать страховку от кражи гаджета

© Depositphotos / billiondigitalНовый телефон
Новый телефон - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / billiondigital
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нередко при покупке мобильного телефона продавцы предлагают “в нагрузку” дополнительные опции и аксессуары. При этом они пользуются тем, что люди не знают настоящей стоимости чехла или защитного экрана и не могут разобраться в условиях навязанной страховки от кражи, рассказал “Прайму” аналитик Telecom Daily Илья Шаталин.

“Многим навязывают страховку от кражи телефона. Вроде, на первый взгляд, полезная услуга. Но в договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Абсурдность и надуманность подобного требования очевидна: кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой?” — заявил Шаталин.

Предложения настроить телефон, установить “пакет программного обеспечения” — еще один распространенный способ выманить побольше денег у покупателя.
“Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи — обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга”, — добавил Шаталин.
Эксперт посоветовал приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн с доставкой заказа в пункты выдачи. Там можно сразу проверить работоспособность устройства.
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ОбществоТехнологииСмартфоныПокупкаTelecom dailyИлья Шаталин
 
 
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