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Тарифы на подключение к водоснабжению в МО начали согласовывать онлайн
Тарифы на подключение к водоснабжению в МО начали согласовывать онлайн - РИА Новости, 23.09.2021
Тарифы на подключение к водоснабжению в МО начали согласовывать онлайн
Предприниматели и организации Московской области, специализирующиеся на предоставлении услуг по водоснабжению, теперь смогут согласовывать тарифы онлайн. Услуга РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:51
2021-09-23T16:51
2021-09-23T16:51
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Предприниматели и организации Московской области, специализирующиеся на предоставлении услуг по водоснабжению, теперь смогут согласовывать тарифы онлайн. Услуга доступна на портале Госуслуг, сообщил телеканал "360"."Ранее представителям водоканалов региона приходилось посещать ведомство и подавать пакет документов лично", – рассказал глава министерства госуправления региона Максим Рымар.Теперь же подать документы можно онлайн – через портал госуслуг МО. Ее результат – распоряжение комитета по ценам и тарифам МО – придет прямо в личный кабинет заявителя. Для упрощения подачи заявления предприниматели смогут воспользоваться "умным шаблоном" на сайте, который поможет избежать ошибок при оформлении заявки."Перевод услуги в „цифру“ делает взаимодействие государства и бизнеса прозрачным и доступным", – добавил Максим Рымар.Услуга предоставляется бесплатно.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Предприниматели и организации Московской области, специализирующиеся на предоставлении услуг по водоснабжению, теперь смогут согласовывать тарифы онлайн. Услуга доступна на портале Госуслуг, сообщил телеканал "360"
.
"Ранее представителям водоканалов региона приходилось посещать ведомство и подавать пакет документов лично", – рассказал глава министерства госуправления региона Максим Рымар.
Теперь же подать документы можно онлайн – через портал госуслуг МО. Ее результат – распоряжение комитета по ценам и тарифам МО – придет прямо в личный кабинет заявителя. Для упрощения подачи заявления предприниматели смогут воспользоваться "умным шаблоном" на сайте, который поможет избежать ошибок при оформлении заявки.
"Перевод услуги в „цифру“ делает взаимодействие государства и бизнеса прозрачным и доступным", – добавил Максим Рымар.
Услуга предоставляется бесплатно.