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Тарифы на подключение к водоснабжению в МО начали согласовывать онлайн

Тарифы на подключение к водоснабжению в МО начали согласовывать онлайн - РИА Новости, 23.09.2021

Тарифы на подключение к водоснабжению в МО начали согласовывать онлайн

Предприниматели и организации Московской области, специализирующиеся на предоставлении услуг по водоснабжению, теперь смогут согласовывать тарифы онлайн. Услуга РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:51

2021-09-23T16:51

2021-09-23T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Предприниматели и организации Московской области, специализирующиеся на предоставлении услуг по водоснабжению, теперь смогут согласовывать тарифы онлайн. Услуга доступна на портале Госуслуг, сообщил телеканал "360"."Ранее представителям водоканалов региона приходилось посещать ведомство и подавать пакет документов лично", – рассказал глава министерства госуправления региона Максим Рымар.Теперь же подать документы можно онлайн – через портал госуслуг МО. Ее результат – распоряжение комитета по ценам и тарифам МО – придет прямо в личный кабинет заявителя. Для упрощения подачи заявления предприниматели смогут воспользоваться "умным шаблоном" на сайте, который поможет избежать ошибок при оформлении заявки."Перевод услуги в „цифру“ делает взаимодействие государства и бизнеса прозрачным и доступным", – добавил Максим Рымар.Услуга предоставляется бесплатно.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)