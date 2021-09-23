В Судане протестующие остановили работу аэропорта, сообщил источник
Источник: протестующие пробрались в аэропорт Порт-Судана и остановили его работу
© AP PhotoСуданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019
© AP Photo
ХАРТУМ, 23 сен – РИА Новости. Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены, сообщили РИА Новости два осведомленных источника в воздушной гавани.
"Небольшая группа представителей племен пробралась в аэропорт Порт-Судана и вызвала приостановку полетов", - рассказали источники.
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Один из источников уточнил, что протестующие пробрались на взлетную полосу и приостановили внутренние и международные рейсы.
Ранее представители племен востока Судана, в частности, племени беджа, перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, была затруднена транспортировка грузов между городами страны.
Представители племен требуют внести изменения в мирное соглашение Джубы, заключенное в октябре 2020 года, так как считают, что их интересы не были учтены.
В октябре 2020 года в столице Южного Судана Джубе состоялась ратификация мирного соглашения между правительством Судана и действующими в пограничных районах с Южным Суданом и регионе Дарфур на западе вооруженными группировками в составе так называемого "революционного фронта". Этот документ предусматривает разделение власти и природных богатств с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и руководящих органов федеральной и местной власти.