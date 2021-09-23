https://ria.ru/20210923/sudan-1751539148.html

В Судане протестующие остановили работу аэропорта, сообщил источник

В Судане протестующие остановили работу аэропорта, сообщил источник - РИА Новости, 23.09.2021

В Судане протестующие остановили работу аэропорта, сообщил источник

Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:22

2021-09-23T22:22

2021-09-23T22:22

в мире

южный судан

порт-судан

судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155257/27/1552572791_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7435fd705671fb3dafe184d7b05e8b11.jpg

ХАРТУМ, 23 сен – РИА Новости. Группа протестующих пробралась в четверг в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке Судана, прием и отправка самолетов приостановлены, сообщили РИА Новости два осведомленных источника в воздушной гавани."Небольшая группа представителей племен пробралась в аэропорт Порт-Судана и вызвала приостановку полетов", - рассказали источники.Один из источников уточнил, что протестующие пробрались на взлетную полосу и приостановили внутренние и международные рейсы.Ранее представители племен востока Судана, в частности, племени беджа, перекрыли дорогу между столицей Хартумом и Порт-Суданом, была затруднена транспортировка грузов между городами страны.Представители племен требуют внести изменения в мирное соглашение Джубы, заключенное в октябре 2020 года, так как считают, что их интересы не были учтены.В октябре 2020 года в столице Южного Судана Джубе состоялась ратификация мирного соглашения между правительством Судана и действующими в пограничных районах с Южным Суданом и регионе Дарфур на западе вооруженными группировками в составе так называемого "революционного фронта". Этот документ предусматривает разделение власти и природных богатств с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и руководящих органов федеральной и местной власти.

https://ria.ru/20210921/perevoroty-1751119629.html

южный судан

порт-судан

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, южный судан, порт-судан, судан