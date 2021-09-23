23:23 23.09.2021 (обновлено: 23:38 23.09.2021)
Посол России в Канаде прокомментировал смерть Оберлендера
Посол Степанов: Россия сожалеет, что пособник нацистов Оберлендер смог избежать правосудия
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Россия сожалеет, что умершему в четверг пособнику нацистов Гельмуту Оберлендеру удалось избежать правосудия и наказания за совершенные им преступления, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Мы сожалеем, что Оберлендер избежал правосудия и наказания за совершенные преступления", - сказал Степанов.
Россия не намерена закрывать дело скончавшегося нацистского преступника Гельмута Оберлендера и по-прежнему ожидает юридических материалов от канадских властей, сообщил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Россия не закроет его дело, поскольку преступления против человечности не имеют срока давности. В нем должна быть поставлена точка даже post mortem (после смерти – лат.)", - сказал он.
По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурировал в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.