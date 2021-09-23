https://ria.ru/20210923/sputniki-1751394652.html

Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь

Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь - РИА Новости, 23.09.2021

Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь

Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур перенесен с ноября на декабрь,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:08

2021-09-23T03:08

2021-09-23T03:08

хочу стать космонавтом

байконур (город)

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бриз-м

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур перенесен с ноября на декабрь, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В июне исполняющий обязанности генерального директора предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров рассказал, что старт планируется на 8 ноября.Другой источник подтвердил данную информацию, добавив, что в качестве даты старта рассматривается 6 декабря."Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" изготавливаются компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь" (ГПКС). Их запустят ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Договоры между ИСС, "Космической связью" и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.Спутники планируется разместить на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 36 тысяч километров) в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран.Сейчас орбитальная группировка ГПКС состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Ожидается, что к концу этого десятилетия в ее состав войдут еще 14 спутников: "Экспресс-АМУ3" и "-АМУ7" в 2021 году, "-АМУ4" и четыре "Экспресс-РВ" в 2024 году, "-АМУ5" в 2025 году, "-АМУ6" в 2026 году, "Экспресс-АТ3" и "-АТ4" в 2027 году, "Экспресс-40" в 2028 году, "-36" в 2029 году и "-АМУ8" в 2030 году.

https://ria.ru/20210921/antenna-1751205101.html

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байконур (город), космос - риа наука, thales alenia space, протон-м, бриз-м, россия