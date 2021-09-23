Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/sputnik-1751428770.html
Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой
Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой - РИА Новости, 23.09.2021
Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой
Университет австрийского Граца по ошибке указал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в качестве разрешенной для допуска привитых ею студентов к... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:33
2021-09-23T11:38
в мире
австрия
здоровье - общество
грац
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Университет австрийского Граца по ошибке указал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в качестве разрешенной для допуска привитых ею студентов к занятиям, сообщила в четверг РИА Новости представитель вуза Герхильд Лельяк.В среду университет заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых не признанными ЕС вакцинами, в том числе и "Спутником V", а также китайскими Sinopharm и Sinovac. Позднее вуз удалил со своего сайта упоминание о российской вакцине.Как уточнила собеседница агентства, "Спутник V" не фигурирует в списке тех вакцин, которые включены в действующее постановление о въезде в 2021 году в связи с коронавирусом и признаны в Австрии как свидетельство низкого эпидемиологического риска (подтверждение "по правилу трёх П" - привит, переболел, протестирован - ред.)."Таким образом, эта вакцина не является достаточным подтверждением по "правилу трёх П". К сожалению, мы допустили ошибку при обзоре признанных вакцин, но мы исправили ее как можно скорее. Студенты, которые были вакцинированы "Спутник V", должны предоставить необходимые доказательства другим способом, например, путем подтверждения своего статуса антител", - сообщила представитель университета.Учеба в университете Граца начнется 4 октября, в связи с чем вуз определил меры для обеспечения безопасного обучения – необходимо предоставлять подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
https://ria.ru/20210609/evrosoyuz-1736366784.html
австрия
грац
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, австрия, здоровье - общество, грац, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
11:33 23.09.2021 (обновлено: 11:38 23.09.2021)
 
Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой

Представитель университета Граца Лельяк: "Спутник V" попал в разрешенные вакцины по ошибке

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Университет австрийского Граца по ошибке указал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в качестве разрешенной для допуска привитых ею студентов к занятиям, сообщила в четверг РИА Новости представитель вуза Герхильд Лельяк.
В среду университет заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых не признанными ЕС вакцинами, в том числе и "Спутником V", а также китайскими Sinopharm и Sinovac. Позднее вуз удалил со своего сайта упоминание о российской вакцине.
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:47
Эксперт рассказал, когда могут одобрить "Спутник V" в Евросоюзе
Как уточнила собеседница агентства, "Спутник V" не фигурирует в списке тех вакцин, которые включены в действующее постановление о въезде в 2021 году в связи с коронавирусом и признаны в Австрии как свидетельство низкого эпидемиологического риска (подтверждение "по правилу трёх П" - привит, переболел, протестирован - ред.).
"Таким образом, эта вакцина не является достаточным подтверждением по "правилу трёх П". К сожалению, мы допустили ошибку при обзоре признанных вакцин, но мы исправили ее как можно скорее. Студенты, которые были вакцинированы "Спутник V", должны предоставить необходимые доказательства другим способом, например, путем подтверждения своего статуса антител", - сообщила представитель университета.
Учеба в университете Граца начнется 4 октября, в связи с чем вуз определил меры для обеспечения безопасного обучения – необходимо предоставлять подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2.
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:12Распространение коронавируса
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз
 
Распространение коронавирусаВ миреАвстрияЗдоровье - ОбществоГрацКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52Российская Lada Niva "уделает" более дорогие авто, заявили в Болгарии
13:48В СЖР осудили введение санкций против журналистов
13:48Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
Лента новостейМолния