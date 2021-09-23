https://ria.ru/20210923/sputnik-1751428770.html

Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой

Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой - РИА Новости, 23.09.2021

Университет Граца назвал допуск студентов, привитых "Спутником V", ошибкой

Университет австрийского Граца по ошибке указал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в качестве разрешенной для допуска привитых ею студентов к... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:33

2021-09-23T11:33

2021-09-23T11:38

в мире

австрия

здоровье - общество

грац

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Университет австрийского Граца по ошибке указал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в качестве разрешенной для допуска привитых ею студентов к занятиям, сообщила в четверг РИА Новости представитель вуза Герхильд Лельяк.В среду университет заявил, что будет допускать к занятиям студентов, привитых не признанными ЕС вакцинами, в том числе и "Спутником V", а также китайскими Sinopharm и Sinovac. Позднее вуз удалил со своего сайта упоминание о российской вакцине.Как уточнила собеседница агентства, "Спутник V" не фигурирует в списке тех вакцин, которые включены в действующее постановление о въезде в 2021 году в связи с коронавирусом и признаны в Австрии как свидетельство низкого эпидемиологического риска (подтверждение "по правилу трёх П" - привит, переболел, протестирован - ред.)."Таким образом, эта вакцина не является достаточным подтверждением по "правилу трёх П". К сожалению, мы допустили ошибку при обзоре признанных вакцин, но мы исправили ее как можно скорее. Студенты, которые были вакцинированы "Спутник V", должны предоставить необходимые доказательства другим способом, например, путем подтверждения своего статуса антител", - сообщила представитель университета.Учеба в университете Граца начнется 4 октября, в связи с чем вуз определил меры для обеспечения безопасного обучения – необходимо предоставлять подтверждение вакцинации, сертификат переболевшего или отрицательный тест, а также носить маску FFP2.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

https://ria.ru/20210609/evrosoyuz-1736366784.html

австрия

грац

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австрия, здоровье - общество, грац, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"