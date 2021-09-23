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В Сеть выложили трейлер документального фильма Netflix о Бритни Спирс
В Сеть выложили трейлер документального фильма Netflix о Бритни Спирс - РИА Новости, 23.09.2021
В Сеть выложили трейлер документального фильма Netflix о Бритни Спирс
Britney vs Spears", снятого Эрин Ли Карр о жизни поп-певицы Бритни Спирс. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:35
2021-09-23T13:35
2021-09-23T13:35
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix разместили полноценный трейлер документального фильма "Britney vs Spears", снятого Эрин Ли Карр о жизни поп-певицы Бритни Спирс. В фильме рассказывается о том, как на протяжении многих лет артистка борется за свою самостоятельность и пытается освободиться от опеки отца Джейми Спирса. Он с 2008 года по решению суда контролирует все вопросы дочери, включая финансы и даже личную жизнь. Ожидается, что в фильм также войдут эксклюзивные интервью и новые документы, благодаря чему эксперты и зрители проследят за тем, как Бритни Спирс из "милой девушки, живущей по соседству" превратилась в женщину, пойманную в ловушку ее же родными. Пока неизвестно, участвовала ли Бритни Спирс в съемках фильма. Но об этом можно будет узнать уже 28 сентября. В этот день "Britney vs Spears" выйдет на Netflix. Опекунство Джейми Спирсу было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни 13 лет назад.Ранее певица прервала многолетнее молчание и заявила в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. А уже в начале сентября Джеймс Спирс обратился в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки.
https://ria.ru/20210921/spirs-1751179384.html
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бритни спирс, netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
В Сеть выложили трейлер документального фильма Netflix о Бритни Спирс
На YouTube вышел трейлер документального фильма "Britney vs Spears" о певице Бритни Спирс
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix разместили полноценный трейлер документального фильма "Britney vs Spears", снятого Эрин Ли Карр о жизни поп-певицы Бритни Спирс.
В фильме рассказывается о том, как на протяжении многих лет артистка борется за свою самостоятельность и пытается освободиться от опеки отца Джейми Спирса. Он с 2008 года по решению суда контролирует все вопросы дочери, включая финансы и даже личную жизнь.
"Я просто хочу вернуть свою жизнь", — приводят слова Бритни в трейлере.
Ожидается, что в фильм также войдут эксклюзивные интервью и новые документы, благодаря чему эксперты и зрители проследят за тем, как Бритни Спирс из "милой девушки, живущей по соседству" превратилась в женщину, пойманную в ловушку ее же родными.
Пока неизвестно, участвовала ли Бритни Спирс в съемках фильма. Но об этом можно будет узнать уже 28 сентября. В этот день "Britney vs Spears" выйдет на Netflix.
Опекунство Джейми Спирсу было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни 13 лет назад.
Ранее певица прервала многолетнее молчание и заявила в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. А уже в начале сентября Джеймс Спирс обратился
в суд с ходатайством об освобождении дочери от его 13-летней опеки.